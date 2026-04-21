Bölge okullarından Ahmet Latif’e ziyaret

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bölgemizde bulunan okullar, Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif’i ziyaret etti.

Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu, Vadili-İnönü İlkokulu, Paşaköy Eşref Bitlis İlkokulu, Dörtyol İlkokulu ile Arı Kovanı Kreş ve Anaokulu öğrencilerinin katıldığı ziyarette, çocuklar Başkan Latif ile bir araya geldi.

Başkan Latif, bölgede yapılmasını istedikleri konularla ilgili çocukların görüş ve önerilerini dinleyerek, merak ettikleri soruları içtenlikle yanıtladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Latif, öğrencilere eşlik eden öğretmenlere teşekkür ederek tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.