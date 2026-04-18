İngiltere’deki menenjit salgınına karşı güneyde aşı önlemi

İngiltere’de, Kent Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler arasında B tipi Menenjit görülmesi ardından güney hükümeti Kıbrıs Cumhuriyeti'nde önleyici tedbirler aldı.

Haravgi’nin haberine göre, Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Örgütü, B tipi menenjitin özellikle Kent üniversitesi yerleşkesi içinde, yurtlarda kalan öğrenciler arasında yayıldığını açıkladı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı da, üniversitelilerin Kıbrıs Cumhuriyeti ile İngiltere arasındaki hareketliliğini dikkate alarak, Kent üniversitesi ile ilişiği olan (eğitim için gidecek ya da Kıbrıs'ın güneyine dönen) öğrencilere bedava menenjit aşısı uygulayacak.