“Su kesintisi süresinin kısalması için temaslarımız sürüyor”

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, 20 Nisan ile 5 Mayıs tarihleri arasında kentte su kesintisi yaşanmasının beklendiğini açıkladı. Uluçay, söz konusu sürenin kısaltılması ve çalışmaların daha erken tamamlanması için temasların sürdüğünü belirtti.

Belediye olarak sürece karşı hazırlıklı olduklarını ifade eden Uluçay, Mağusa’nın günlük su ihtiyacının bu dönemde yaklaşık 15 bin ton olduğunu, yaz aylarında ise bu rakamın 18 bin tona kadar yükseldiğini kaydetti. Belediye bünyesinde 6 ile 22 ton kapasiteye sahip 5 su tankerinin bulunduğunu aktaran Uluçay, mevcut durumda özellikle hastaneler ve okulların su ihtiyacını karşılamaya öncelik verdiklerini vurguladı.

Öte yandan, KKTC Devlet Su İşleri Dairesi ile iş birliği içerisinde Mağusa’ya 10 bin metreküplük yeni bir su deposu kazandırılması için proje hazırlandı.

Ayrıca, atıl durumda bulunan eski Deniz Suyu Arıtma Tesisi alanında yeni bir arıtma tesisi kurulması için ihale hazırlıklarının sürdüğü bildirildi. Kentin ana su hatlarında yaşanabilecek arızaların etkisini azaltmak amacıyla ise Ercan kavşağından Mağusa’ya alternatif bir su hattı talep edildiği ve projenin değerlendirme aşamasında olduğu ifade edildi.

Uluçay, süreçle ilgili yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edeceğini belirtti.