“Kozalar” Beşparmaklar Tiyatro Festivali’nde prömiyer yaptı

Çatalköy-Esentepe Belediyesi ile Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları iş birliğinde düzenlenen Beşparmaklar Tiyatro Festivali kapsamında, “Kozalar” adlı tiyatro oyunu seyirciyle buluştu.

Girne Tiyatro Su ekibi tarafından sahnelenen ve prömiyeri dün akşam gerçekleştirilen oyun, izleyiciden yoğun ilgi gördü. “Kozalar”, sistemi ve içinde yaşadıkları düzeni sorgulamadan kendi küçük dünyalarında yaşamayı tercih eden üç kadının iç dünyasını konu alıyor. Bir ipek böceğinin kozasını örmesi metaforu üzerinden ilerleyen oyun, hem düşündüren hem de eğlenceli anlar sunarak seyirciden tam not aldı.

Gösterim sonunda konuşan Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, oyuncuların performansını takdir ederek ekibe teşekkür etti. Tiyatronun yalnızca festival dönemlerinde değil, yıl boyunca sahnelenmesi gerektiğini vurgulayan Kırok, sanatın iyileştirici gücüne dikkat çekti.

Gecenin sonunda Başkan Kırok tarafından yönetmen Derman Atik ve oyunculara çiçek ve plaket takdim edildi.

Beşparmaklar Tiyatro Festivali, 21 Nisan akşamı yapılacak final gösterimiyle sona erecek.