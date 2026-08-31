"Meydana gelen olaydan derin üzüntü duyuyorum"

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Başkanı Khassim Diagne, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından açıklama yaparak yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Diagne, Birleşmiş Milletler adına Kıbrıs Türk makamlarına, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve kazadan etkilenenlerin yakınlarına taziyelerini iletti.

“Girne açıklarında meydana gelen tekne kazasının ardından yaşanan trajik can kaybından derin üzüntü duyuyorum” diyen Diagne, trajediden etkilenen herkesin yanında olduklarını ifade etti.

Kurtarma ekiplerinin çalışmalarına da değinen Diagne, hayat kurtarmak için çalışmalarını sürdüren ekiplere dikkat çekerek, düşüncelerinin hem kazadan etkilenenlerle hem de kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerle birlikte olduğunu söyledi.