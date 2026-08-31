Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, dün yaşanan gemi faciasının ardından limanda yüzlerce yolcunun beklediğine dikkat çekti, "Kaza mahalline bağlı olarak çıkış rotası değişilerek, arama çalışmalarına engel teşkil etmeyecek şekilde seferleri yapmalıyız" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şenkul, uçak bilet fiyatlarının da 6 bin TL'den 22 bin TL'ye yükseldiğini belirterek, "Bu koşullarda bile ticari bakış açısından çıkamadık ya, hepimize yazıklar olsun" diyerek sitem etti.

Şenkul'un paylaşımı şöyle:

Yaşadığımız facianın ardından:

Dün büyük bir faciaya yaşadık ve buna bağlı olarak hepimiz şok içindeyiz.

Ancak bazılarımız bana kızacak olsa da hayatın normal akışına hızlıca dönmek zorundayız.

Girne Limanında yüzlerce insan yolculuk için dünden beri perişan halde bekliyor, zor durumda olanlar var, izni bitenler var, ülkesine acil dönmesi gerekenler var.

Hava şartları müsait ve dünkü kazayla alakası olmayan diğer şirketlerin bu amme hizmetine devam etmesi gerekiyor.

Kaza mahalline bağlı olarak çıkış rotası değişilerek, arama çalışmalarına engel teşkil etmeyecek şekilde seferleri yapmalıyız.

Dünkü kaza sebebiyle uçaklara yoğun talep oluşmuş olması normal ama normal olmayan:

6 bin liralık biletlerin zorunlu talep nedeniyle 22 bin Türk Lirasına çıkması.

Bu koşullarda bile ticari bakış açısından çıkamadık ya, hepimize yazıklar olsun.

Evet şoktayız, evet üzgünüz, evet tedirgin durumdayız ancak bunlar yapmamız gerekenlere engel olmamalı.

Ayağa kalkacağız, bu hatalardan ders çıkaracağız, sorumluların hesap vermesini sağlayacağız ve bir daha böyle bir şey yaşamayacağız."