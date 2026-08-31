“Girne’deki trajik kayıptan derin üzüntü duyuyoruz”

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği, Girne açıklarında bir yolcu teknesinin batması ve Cumartesi günü meydana gelen şiddetli gök gürültülü hava olayı nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Temsilcilik, Girne kıyılarında bir yolcu gemisinin batmasının ardından yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Açıklamada, yaralananlara acil şifalar dilenirken, kayıp kişilerin aileleri ve yakınlarının yaşadığı endişenin de paylaşıldığı ifade edildi. Kayıp kişilerin güvenli şekilde bulunması yönündeki umut da vurgulandı.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği ayrıca, bir gün önce Kıbrıs’ın güneybatısında etkili olan şiddetli gök gürültülü hava olayı sırasında hayatını kaybeden kişinin ailesine başsağlığı dileyerek, yaralanan iki kişiye de acil şifalar temennisinde bulundu.

Açıklamada, bu iki trajik olaydan etkilenen herkesle dayanışma içinde olunduğu belirtildi.