“Geminin tüm izinleri vardı, haziranda onaylandı”

Girne açıklarında 267 kişiyi taşıyan FİLO JET isimli yolcu gemisinin batması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin ise halen arandığı faciayla ilgili tutuklanan 9 kişi Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede, geminin sefere elverişlilik için gerekli tüm izinlerinin bulunduğu, Meteoroloji’den de sefer için izin alındığı ve geminin bakım-onarım kapsamında Haziran 2026’da Türk Loydu tarafından onaylandığı açıklandı.

Yargıç Hazal Hacımulla, derdest emri verilen toplam 16 kişinin mahkeme huzuruna getirilmesine emir vererek duruşmayı saat 11.30’a erteledi.

Polis tarafından suça bağlayıcı herhangi bir şey tespit edilmeyen Liman Başkanlığı’ndaki görevliler, şirket hissedarları ve işletmeciler olmak üzere toplam 7 kişinin daha tutuklanarak mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

“Sol kızak uç kısmının kırıldığını ve geminin su aldı”

Polis Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş, mahkemede faciaya ilişkin yürütülen soruşturmanın detaylarını aktardı.

Mannaş, şirket yöneticisi A.Ö., gemi kaptanı M.Ö., kaptan yardımcısı M.S., gemi makinistleri Z.Ö. ile M.G. ve diğer mürettebat R.İ., V.H., S.E. ile K.K.’nin “tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme” suçundan tutuklandıklarını söyledi.

Gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişinin bulunduğunu belirten polis, geminin sol kızak uç kısmının kırıldığını ve geminin su aldığını kaydetti. Polis, 239 kişinin sağ kurtarıldığını, 8 kişinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı.

“Tüm izinleri mevcut”

Yargıç Hazal Hacımulla’nın, “Geminin sefere elverişli tüm izinleri mevcut muydu?” sorusu üzerine polis, geminin gerekli tüm izinlerinin tamam olduğunu belirtti.

Polis, Türk Loydu tarafından verilen onayın yanı sıra Liman Başkanlığı tarafından da bu doğrultuda verilen izinlerin bulunduğunu söyledi. Geminin sefere çıkabilmesi için Meteoroloji’den alınması gereken izinlerin de mevcut olduğu mahkemeye aktarıldı.

“Gemi Haziran 2026’da onaylandı”

Yargıç Hacımulla, geminin bakım ve onarım geçmişine ilişkin de polise soru yöneltti.

Polis, geminin Haziran 2026’da Türk Loydu tarafından onaylandığını ve geminin Türkiye menşeli olduğunu açıkladı.

Yargıç Hazal Hacımulla, derdest emri verilen diğer 7 kişinin de mahkeme huzuruna getirilerek mahkeme süzgecinden geçirilmesi yönünde emir verdi.

Mahkeme, toplam 16 kişinin huzura getirilmesi amacıyla saat 11.30’a ertelendi.Polis tarafından suça bağlayıcı herhangi bir şey tespit edilmeyen Liman Başkanlığı’ndaki görevliler, şirket hissedarları ve işletmeciler olmak üzere toplam 7 kişinin daha tutuklanarak mahkemeye çıkarılması bekleniyor.