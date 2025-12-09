“Mesai sonrası zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamalı”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, yoğun yağışların etkili olması beklenen gece için uyarıda bulundu.

Harmancı, 300’ün üzerinde personelle aralıksız görev yapacak şekilde hazırlandıklarını belirterek, gece boyunca aydınlatma ve projektör sistemlerinin de tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Meteoroloji’den alınan bilgilere göre sistemin yarın öğle saatlerine kadar devam etmesinin beklendiğini aktaran Harmancı, özellikle mesai sonrası zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasının ekiplerin çalışmalarını kolaylaştıracağını vurguladı.

Dere seviyelerinde bir miktar düşüş olduğunu ancak yeni yağışların yakından takip edildiğini belirten Harmancı, “Şu ana kadar büyük bir tehlike yaşanmadı ancak bu, bundan sonra da yaşanmayacağı anlamına gelmiyor. Tüm tedbirleri masada oluşturduk. Umarım her iki göletteki taşma yavaşlar ve dereler normal seviyelerine döner” dedi.

Harmancı ayrıca, güneyden gelen ekstra bir akışın şu an için söz konusu olmadığını ifade etti.