Merhaba 2025!

Yeni yılın ilk genç köşesinden tüm okurlara merhaba.

Bu köşe, gençlerin sesi, düşünceleri ve hayalleri için var olan bir platform. Ama elbette bundan çok daha fazlası. Burası üretimin, yaratıcılığın ve dönüşümün sahnesi. Burada yazılan her kelime, çizilen her çizgi, yankılanan her fikir, gençliğin dönüştürücü gücünün birer parçası. Her birimiz farklı hikayelerle, farklı yeteneklerle bu sayfalarda buluşuyoruz. Gençlik sadece bir yaş aralığı değil; düşüncelerle, hayallerle ve cesaretle şekillenen bir dünya.

Gençlik, muazzam bir potansiyele sahip. Aramızda doktor adayları var, mühendisler, öğretmenler, sanatçılar, müzisyenler… İlgi alanlarımız ve bilgi birikimimiz öyle geniş, öyle zengin ki zaman zaman uçsuz bucaksız potansiyelimizin farkına bile varamıyoruz malesef. İşte tam da burada yarattıkça, yarattığımız her ne olursa olsun, ne kadar genişleyebileceğimizi bir kere daha görüyoruz.

Öyle bir çağda yaşıyoruz ki öğrendiklerimizi teknolojiyle harmanlayarak, dünyanın bir ucundaki bilgiye erişerek yepyeni şeyler yaratabiliyoruz. Bilgiye ulaşmanın böylesine kolay, üretmenin ise böylesine değerli olduğu bir dönemde, gençlik bu dünyanın geleceğini şekillendiren en büyük güç.

Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşamak, elbette ki zorlukları da beraberinde getiriyor. Coğrafyanın getirdiği sınırlar, toplumsal koşullar, her birimiz için farklı mücadele alanları yaratıyor. Ancak bu mücadeleler, bizi yalnızca daha dirençli değil, aynı zamanda daha yaratıcı bireyler haline getiriyor. Zorluklar, aynı zamanda birer dönüşüm kapısı oluyor bizlere. Mücadele ederken öğrendiğimiz her şey, bizi daha güçlü yapıyor; içimizdeki değişim gücünü ve yaratıcılığı daha da büyütüyor. Bu köşe, o mücadeleleri ve zorlukları dile getirmek için bir yer olduğu kadar, bu dönüşümü de kutlamak için de var. Yani diğer bir deyişle şunu söyleyebiliriz ki bu köşe yalnızca sorunları konuşmak için değil.

Şiirler yazıyoruz, notalarla hikayeler anlatıyoruz, resimler çiziyoruz, teknolojiyi keşfediyoruz, toplumu dönüştürecek projeler üzerinde çalışıyoruz. Her gün yeni bir şey öğreniyor, ürettiklerimizi paylaşarak çoğaltıyoruz. Bunu yaparken de yalnız değiliz. Hep birlikte, yaratıcılığın gücüyle büyüyerek, büyüterek, paylaştıkça daha da çoğalarak ilerliyoruz. Çünkü paylaştıkça hem kendimize hem de dünyaya yeni anlamlar kazandırıyoruz.

Bu köşede anlatacak çok şeyimiz var. Zorluklardan doğan umutlarımız, hayallerimiz, fikirlerimiz ve projelerimiz. Burada her birimizin sesi, çizgisi, melodisi yankılanabilir. Burası, farklı düşüncelerin, yaratıcı zihinlerin ve ortak hayallerin buluştuğu bir alan.

2025’i üretimle, yaratıcılıkla ve dayanışmayla dolduralım. Gelin, bu sayfayı ve ayni anda hayatımızı hep birlikte yazalım. Çünkü gençlik, yaratmaktan, paylaşmaktan ve hayal etmekten vazgeçmeyen bir güç. Biz buradayız, hep birlikte yaratmaya, büyümeye ve gelişmeye devam edeceğiz.