Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri için son başvuru tarihi 8 Haziran

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) tarafından 11 Temmuz Basın Günü kapsamında verilecek “Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri” için başvuru süreci devam ediyor.

KTGB tarafından yapılan açıklamaya göre, başvurular pazartesi günü saat 14.30’a kadar Birlik Sekreterliği’ne mesai saatleri içerisinde yapılabilecek. Değerlendirmeye, 1 Haziran 2025-1 Haziran 2026 tarihleri arasında yayımlanan eserler alınacak.

Yarışmaya başvurular, eser sahibi tarafından doğrudan yapılabileceği gibi, Gazeteciler Birliği üyeleri tarafından başka üyeler için de öneride bulunulabilir.

“Medya Başarı Ödülleri”, medyanın tüm mecralarında çalışan gazetecilere; “Teşvik Ödülleri” de meslekteki çalışma süresi en fazla beş yıl olan sarı basın kartı sahibi gazeteciler ile iletişim fakültesi öğrencileri veya yeni mezunlara verilecek.

Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri dışında ayrıca “Barış Gazeteciliği Özel Ödülü”, “Medyada Hakan Çakmak Kültür Sanat Ödülü” ve “Gazetecilik Mesleğine Katkıda Bulunan Akademik Çalışma Ödülü” de verilecek.

KTGB Yönetim Kurulu kararıyla oluşturulan ödül komitesinde Özgül Gürkut Mutluyakalı, Metin Ersoy, Huri Yontucu, Dilan Çiftçi, Ümral Akpınar, Ali Baturay ve Osman Kurt görev yapacak.

Başvurulacak dallara ilişkin ödül yönetmeliği ve başvuru formuna, https://gazetecilerbirligi.com adresindeki “Kütüphane/Belgeler” bölümünden ulaşılabilir.