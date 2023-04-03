Meclisteki grev yasaklandı!

Bakanlar Kurulu, “elzem hizmet olduğu” iddiasıyla Cumhuriyet Meclisi’ndeki grevi 60 gün süreyle erteledi.

Bakanlar Kurulu kararı bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararda, Meclis bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerde, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ile Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN), diğer sendikaların ve Meclis çalışanlarının başlattıkları grevin hizmetlerin aksamaması için bugünden itibaren 60 gün süreyle ertelendiği belirtildi.

Grev, EL-SEN’in “AKSA’ya yeni alım garantili anlaşmaların önünü açacağı” gerekçesiyle Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı protesto etme kararının ardından başlamıştı.

KTAMS bu kapsamda EL-SEN’e destek vermek adına Mecliste tam gün süreyle greve gitme kararı almıştı. Hükümet, geçtiğimiz hafta EL-SEN’in başlattığı grevi de yasaklamıştı.