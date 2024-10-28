“Meclis Başkanlığı seçimi Anayasa'ya ve hukuk ilkelerine uygun tamamlanmalı”

Serap ŞAHİN

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Meclis Başkanı seçim sonuçlarıyla ilgili sürece dair açıklamalarda bulunarak, YENİDÜZEN’e hukukçu görüşlerini değerlendirdi. Özdenefe, Meclis’te görevli üç hukukçunun, Meclis Başkanlığı, Meclis Genel Sekreterliği ve hukukçuların ita amirleri tarafından kendilerinden görüş istendiğini belirtti.

Hukukçu görüşlerinde, 3 oy pusulasının geçersiz olduğuna dair net ifadeler olduğuna dikkat çeken Özdenefe,hukukun yorumlanması gereken bir alan olduğunu vurgulayarak, “Hukuku anlamada her şey mevzuatlarda yazılı olmaz. O zaman hukukçu olmaz.” dedi. Özdenefe, Meclis hukukçularının, iç tüzükte geçersizlik durumları açıkça belirtilmemiş olsa da yasa hükümlerinin kıyasen uygulanabileceği yönünde görüş belirttiğini ifade etti.

Özdenefe, yaşanan tartışmalı durumun çözümü için, Meclis Başkanlığı seçimlerinin anayasa, içtüzük ve demokratik hukuk devleti ilkelerine uygun olarak tamamlanmasının önemine dikkat çekti. Mevcut Başkanlık Divanı tarafından itirazların değerlendirilmesi gerektiğini belirten Özdenefe, sürecin demokratik usullere uygun olarak yürütülmesi ve meclisin kilitlenmemesi adına bu yöntemin en sağlıklı yol olduğunu ifade etti.

Meclis hukukçularının, seçimin tamamlanmadığını ve bu nedenle de Resmî Gazete’de yayınlanmasının uygun olmadığını söylediğini aktaran Özdenefe, buna rağmen yayının yapılmış olmasının süreci zora soktuğunu ifade etti.

Pazartesi günü Meclis’e gideceklerini belirten Özdenefe, Genel Kurul’un Ziya Öztürkler tarafından açılması halinde bu birleşime katılmayacaklarını belirtti.

“Tüm uyarılara rağmen bu ihtilaflı karar Resmî Gazete’de yayımlandı”

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Meclis Başkanlığı seçimlerine dair ortaya çıkan hukuki ihtilafın altını çizerek seçim sürecinin tamamlanmadığını ve Resmi Gazete’de yayınlanmaması gerektiğine dair hukukçuların net bir görüş bildirdiklerini ifade etti. Özdenefe, tüm uyarılara rağmen bu ihtilaflı kararın Resmî Gazete’de yayımlandığını vurguladı.