Masa yeniden toplanacak

Bakanlar Kurulu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu tarafından, Asgari Ücrete İlişkin Tavsiye Kararı’nı yeniden değerlendirilmek üzere Komisyon’a iade etme kararı aldı.

Kararda, söz konusu tavsiye kararına 13 Ocak 2026 tarihinde Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF), 14 Ocak 2026 tarihinde Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) ve 15 Ocak 2026 tarihinde de Hür-İş Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ) tarafından ayrı ayrı itiraz edildiği belirtildi.

İtirazlar doğrultusunda, Asgari Ücrete İlişkin Tavsiye Kararı’nın yeniden değerlendirilmesi amacıyla dosyanın Asgari Ücret Saptama Komisyonu’na iade edilmesine karar verildi.