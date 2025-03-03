Mağusa Limanı’nda örgütlü Liman-Sen, tam gün uyarı grevi yaptı

Kıbrıs Türk Liman İşçileri Sendikası (Liman-Sen), sağlıksız çalışma koşulları ve çalışanların ücretlerini alamamaları gibi sorunlar yaşanması gerekçesiyle bugün örgütlü bulunduğu Mağusa Limanı'nda tam gün uyarı grevi gerçekleştirdi.

Hür-İş Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin yaptığı açıklamada, karşılaştıkları sorunlar nedeniyle sendika olarak bugün tam gün uyarı grevinde olduklarını belirtti.

Sorunlara çözüm bulunmaması halinde yarından itibaren süresiz greve gidilecek

Çalışanların özlük ve sosyal haklarını geliştiren, iş sağlığı ve güvenliğini içeren sözleşmeye yetkililerin uymadığını, çalışanın hizmet bedellerini alamadığını savunan Yeltekin, bu gerekçeyle ilk etapta tam gün uyarı grevi yaptıklarını, sorunlara çözüm bulunmaması halinde yarından itibaren süresiz greve gideceklerini dile getirdi.

Yeltekin, yetkililerin kendilerine kulak vermesini ve sorunlara bir an önce çözüm bulmasını talep ederek, aksi halde limanda hizmetlerin duracağını ve süresiz greve gideceklerini yineledi.

Serbest Liman Bölge Müdürü ve Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi Tasfiye Memuru Hasan Curcioğlu da yaptığı açıklamada, 7 Şubat tarihinde kendisinin şirkete tasfiyeye memuru olarak atandığını ancak bu görevin sadece şirketin tasfiyesiyle ilgili olduğunu, faaliyetlerini sürdürme yetkisinin bulunmadığını ifade etti.

Limanda faaliyetlerin durmasının ülke ticaretinin durması demek olduğuna vurgu yapan Curcioğlu, limandaki faaliyetlerin devamı konusunda henüz bir yetki alamadıklarını, dolayısıyla çalışanların maaşlarının ödenemediğini belirtti.

Curcioğlu, Meclis’te konuyla ilgili değişikliğin geçmesini beklediklerini, değişikliğin sağlanması ve yetki verilmesi halinde sorunun ortadan kalkacağını kaydetti.