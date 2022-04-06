Mağusa Belediyesi’nde uyarı grevi
Mağusa Türk Genel İş Sendikası, yarın Mağusa Belediyesi’nde uyarı greve yapma kararı aldı.
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Mağusa Türk Genel İş Sendikası, yarın Mağusa Belediyesi’nde uyarı greve yapma kararı aldı.
Sendika, 13 aydır ek mesailerin ödenmediğine dikkat çekti, GAMABEL personelinin maaş geriliği yaşadığını, yatırımlarının yapılmadığını duyurdu.
Ayrıca sendika kadrolu ve geçici personelin Mart ayı maaşlarının da ödenmediğini açıklayarak, 08.00-15.00 saatleri arasında grev kararı aldıklarını belirtti.
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