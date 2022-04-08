Mağusa Belediyesi’nde greve devam

Mağusa Belediyesi çalışanlarının belediye önünde dün başlattığı uyarı grevi, bugün de devam ediyor.

Belediyede örgütlü Mağusa Türk Genel İş Sendikası As Başkanı Ayşegül Sakallı, dün yapılan uyarı grevi ardından hiçbir gelişme olmadığını, Belediye Başkanı tarafından 20 Milyon TL borçlanma konusunda geri adım atılmadığı ve maaşlardaki sıkıntının hala giderilmemesi nedeniyle grevin devam ettiğini belirtti.

Belediyenin personeline, ‘ihtiyat sandığı –sigorta yatırımları hariç’, maaş ve ek mesai olarak toplam 8 Milyon TL’lik vereceği olduğunu anımsatan Sakallı, grevin sürdüğünü kaydetti.

Özelde Mağusa Belediyesi bünyesinde bulunan Gamabel isimli özel şirket çalışanlarının yarısından fazlasının Şubat ayı maaşını alamaması, kadrolu ve geçici personellerin ise Mart ayı maaşlarını hala ödenmemesi gerekçesiyle dün bir günlük uyarı grevi yapan Mağusa Türk Genel İş Sendikası, genelde belediyenin sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için mücadele başlatıldığını açıklamıştı.

Belediye Başkanı’nın personel maaşlarının ödemesi için 20 Milyon TL borçlanmaya gideceğini ifade edilmiş, bunun kabul edilir bir durum olmadığı kaydedilmişti.

Mağusa Belediyesi’nde yine grev: “Belediye, personeline 8 Milyon TL borçlu”