"Lisistrati" Çatalköy’de tiyatroseverlerle buluştu

Çatalköy-Esentepe Belediyesi ile Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları iş birliğinde Sahne 19 ekibi tarafından “Lisistrati” adlı eser sahnelendi.

Erol Avgören Kültür Merkezi sahnesi tiyatroseverlerle buluşan “Lisistrati”, savaşların isimleri değişse de insanlığın barışa olan özleminin hiç değişmediğini güçlü bir anlatımla izleyiciye aktardı.

Çatalköy-Esentepe Belediyesinden verilen bilgiye göre, etkileyici sahneleri ve başarılı oyunculuk performanslarıyla dikkat çeken oyun, salonu dolduran sanatseverlerin beğenisini topladı.

Gecenin sonunda konuşma yapan Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, emeği geçen tüm sanatçılara teşekkür ederek, başarılı performanslarıyla alkış alan oyunculara çiçek ve plaket takdim etti.

Yoğun katılımın olduğu etkinliğin, bölgede kültür ve sanat faaliyetlerine verilen önemin her geçen gün arttığını bir kez daha gözler önüne serdiği, izleyicilere hafızalarda yer edecek bir sanat akşamı yaşattığı kaydedildi.