“Facia ile ilgili Meclis’te bir araştırma komitesi kurulması yönünde çağrı yapacağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciası ve sonrasında yaşanan siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ülkede ciddi bir siyasi belirsizliğin ortaya çıktığını belirten İncirli, yaşananların siyasi sorumluluğunun hükümetin geneline ait olduğunu vurguladı. İncirli, “Artık bu hükümetin bu işi yapamadığını kabul edip ülkenin önünü açması gerekiyor” dedi. Ayrıca Sıla Usar İncirli, faciayla ilgili Meclis’te bir araştırma komitesi kurulması için hazırlık yaptıklarını ve çağrıda bulunacaklarını açıkladı.

“Devletin birinci görevi insanını korumaktır”

BRTK’ya canlı yayına katılan Sıla Usar İncirli, yaşanan facianın devletin kurumsal yapısında uzun süredir devam eden aşınmayı bir kez daha ortaya çıkardığını ifade etti. İncirli, devletin görevinin felaketler yaşanmadan önce gerekli önlemleri almak olduğuna dikkat çekerek “Devletin birinci görevi insanını korumaktır. Ona güven vermektir.” dedi. İncirli, Girne açıklarında yaşanan facianın en ağır örnek olduğunu ancak daha önce yaşanan olayların da devlet teşkilatının kurumsal olarak ne kadar zayıfladığını ve görevlerini yerine getirmekte ne kadar yetersiz kaldığını gösterdiğini söyledi.

“Hakikatlerin tam olarak ortaya çıkması gerekiyor”

İncirli, faciayla ilgili yürütülen soruşturmanın en derine kadar ilerlemesi ve olayın bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulması gerektiğine dikkat çekti. “Herhangi bir belgenin ortadan kaybolmaması, hiçbir delilin karartılmaması gerek. Hakikatlerin tam olarak ortaya çıkması gerekiyor” şeklinde konuşan İncirli, polisin yürüttüğü çalışmaya güvendiklerini ve saygı duyduklarını belirtti. Tüm bilgi ve belgelerin eksiksiz biçimde soruşturma kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirten İncirli, aksi halde adaletin yerini bulamayacağını söyledi.

“Halk bu yönetime hiçbir şekilde güven duymuyor”

İncirli, hükümetin yalnızca bir bakanı görevden alarak yaşananların siyasi sorumluluğundan kurtulamayacağını vurgulayarak “Artık bu hükümetin bu işi yapamadığını kabul edip ülkenin önünü açması gerekiyor” diye konuştu. CTP’nin kısa süre önce ülkedeki güvenlik sorunlarına dikkat çekerek Cumhuriyet Meclisi’ni olağanüstü toplantıya çağırdığını da hatırlatan İncirli, hükümet yetkililerinin o dönemde ülkede güvenlik sorunu bulunmadığını savunduğunu söyledi. Yaşananların ardından hükümetin inandırıcılığını kaybettiğini belirten İncirli, “Halk da bu yönetime hiçbir şekilde güven duymuyor” dedi.

“Hükümet Meclis’te komiteler üzerinden yasa geçirme baskısından vazgeçmeli”

Hükümetin düşmesine veya istifasına ilişkin Meclis’e resmi olarak ulaşmış bir durum bulunmadığını ve CTP’nin gelişmeleri yakından takip ettiğini söyleyen Sıla Usar İncirli, yaşanan facia ve siyasi belirsizliğe rağmen hükümetin Meclis komitelerini çalıştırarak bazı yasaları geçirmeye çalıştığını ifade etti. İncirli, hükümetin giderayak Meclis komitelerine yasa geçirme yönünde baskı yapmasını doğru bulmadıklarını belirterek, hükümetin Meclis’te komiteler üzerinden yasa geçirme baskısından vazgeçmesi gerektiğini vurguladı.

“Facia ile ilgili bir araştırma komitesi kurulması yönünde hazırlığımızı yapıyoruz”

CTP’nin gemi faciasının bütün yönleriyle araştırılması amacıyla Cumhuriyet Meclisi’nde araştırma komitesi kurulması için harekete geçeceğini açıklayan İncirli, “Bu soruşturmanın tüm hakikatlerin ortaya çıkması yönünde ve soruşturmanın eksiksiz yapılması gerektiği konusunda büyük bir hassasiyetimiz vardır. Bununla alakalı olarak da Meclis’te bir araştırma komitesi kurulması yönünde hazırlığımızı yapıyoruz” dedi.