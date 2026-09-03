“Bu iş burada kalmayacak, verilen mücadelenin arkasında olacağız”

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Filo Jet faciasında kayıp kişileri arama çalışmalarının beşinci gününde Girne Limanı’nda bekleyen aileleri ziyaret etti; sonrasında basına konuştu.

Serdaroğlu, yaptığı açıklamada, kayıp yakınlarının günlerdir bekleyiş içerisinde olduğunu belirterek, arama çalışmalarının bir an önce sonuçlanmasını temenni etti.

“Böyle bir olayı hazmetmemiz zor olacak.” diyen Serdaroğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı’nın görevden alınması ve YDP’nin hükümetten çekilmesine değinerek, yaşananları “tiyatro” olarak değerlendirdi.

Yapılması gerekenin ailelerin yanında bulunarak acılarını paylaşmak olduğunu, ailelerin yanlarında biri olduğunu hissetmeye ihtiyaç duyduğunu kaydeden Serdaroğlu, sendikaların ailelerin yaşadığı acı nedeniyle temkinli hareket ettiğini belirtti. Serdaroğlu, arama çalışmalarının tamamlanmasının ardından gerekli değerlendirmeleri ve girişimleri yapacaklarını söyleyerek, hukuki mücadele başlatılması halinde ellerinden gelen katkıyı sağlayacaklarını kaydetti.

“Şeffaflık bekliyoruz”

Serdaroğlu, “Bu sadece onların meselesi değil, bu toplumun meselesidir. Canlarımız gitti. Daha fazla canımızın gitmemesi için uğraşmak zorundayız.” dedi.

Soruşturmanın ve mahkeme sürecinin şirket ve gemi personeli için devam ettiğine işaret eden Serdaroğlu, “Esas sorumlunun siyasi otorite olduğunu” savundu; tüm sorumluların hak ettikleri cezayı almasının sağlamanın boyunlarının borcu olduğunu söyledi.

Serdaroğlu, facianın ardından başlatılan soruşturmanın şeffaf biçimde yürütülmesinin önemine vurgu yaparak, geçen ay yaşanan silo faciasını hatırlattı; Tarım Bakanlığına yönelik soruşturmanın ne durumda olduğunu sordu. Soruşturmalarda “şeffaflık” vurgusu yapan Serdaroğlu, “Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız.” ifadelerini kullandı.