Trafik kazaları… Motosiklet sürücüsü yoğun bakımda, alkollü sürücü tutuklandı

Değirmenlik’te dün meydana gelen trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Öte yandan, Lefkoşa-Mağusa ana yolunda meydana gelen başka bir kazada ise alkollü olduğu belirlenen araç sürücüsü tutuklandı.

Değirmenlik’te motosiklet kazası

Değirmenlik’te saat 18.00 sıralarında motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek yola devrilerek sürüklenen Hilal Avcıl (E-43) yaralandı.

Avcıl, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından çene ve köprücük kemiklerindeki kırıklar nedeniyle nöroloji yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Kaza yapan alkollü sürücü tutuklandı

Lefkoşa-Mağusa ana yolunda dün saat 22.00 sıralarında 110 miligram alkollü içki tesiri altında araç kullanan Arif Kuday (E-28), direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı.

Kazada yaralanan Kuday, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından “alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak” suçlarından tutuklandı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturmaları sürüyor.