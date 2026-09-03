Gemi faciasından kurtulan 35 haflaık hamile kadın Kocaeli'ye nakledildi

Türkiye Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasından sağ kurtarılan 35 haftalık hamile vatandaşın sağlık ekiplerinin gözetiminde ambulans uçakla Kocaeli'ye nakledildiğini bildirdi.

Memişoğlu, Girne Limanı'ndan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek için demir alan geminin 30 Ağustos'ta alabora olduğu kazaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kemal Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasından etkilenen 35 haftalık gebe vatandaşımızı, sağlık ekiplerimizin gözetiminde ambulans uçakla Kocaeli'ye naklettik. Hastamızın durumunu yakından takip ediyoruz. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum."