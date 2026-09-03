Makina Mühendisleri Odası’ndan deniz taşımacılığında denetim ve uzman desteği çağrısı

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Makina Mühendisleri Odası, deniz taşımacılığında bağımsız teknik denetim yapılması, Limanlar Dairesi’nin uzman desteğiyle güçlendirilmesi ve mağdur ailelerin haklarının korunması çağrısında bulundu.

Odaya üye Gemi Makinaları Mühendisleri Kurulu ve Uzun Yol Kaptanları ile yapılan ortak açıklamada, yolcuların anlatımları ile gemi ve mürettebat belgelerine ilişkin ortaya çıkan soruların, deniz taşımacılığındaki izin ve denetim sisteminin uzmanlarca incelenmesi gereğini ortaya koyduğu savunuldu.

Ülkedeki denizcilik uzmanlığından gecikmeden yararlanılması gerektiği belirtilen açıklamada, “Limanlar Dairesi’nin teknik kapasitesi, gemi inşa ve gemi makineleri mühendisleri, deneyimli uzak yol kaptanları ve diğer denizcilik uzmanlarından destek alınarak güçlendirilmelidir.” denildi.

Açıklamada, öncelikle yolcu taşıyan ve risk taşıdığı değerlendirilen gemiler için acil denetim programı başlatılması istenirken, denetimlerde gemilerin yapısal durumu, can kurtarma ekipmanları, kaptan ve mürettebat belgeleri, yasal sertifikaları, bakım kayıtları ve sefer öncesi kontrollerinin incelenmesi gerektiği belirtildi.

KKTC bayraklı ve yabancı bayraklı gemilerin ilgili yetkiler çerçevesinde denetlenmesi gerektiği görüşü dile getirilen açıklamada, “Emniyet açısından kritik uygunsuzluklar giderilip doğrulanmadan ilgili geminin seferine izin verilmemelidir.” denildi.

Diğer eksikliklerin giderilmesi için ise sorumlu kişilerin, sürelerin ve takip yöntemlerinin yazılı olarak belirlenmesi istendi.

Kaptanlık belgesinin niteliği ve geçerliliğinin açıklığa kavuşturulması istenen açıklamada, “Bu belge asıl yeterlik belgesi midir, başka bir ülkenin yeterliğini tanıyan bir onay mıdır, yoksa farklı bir belge midir?” sorusu yöneltildi.

Açıklamada, Limanlar Dairesi’nin söz konusu belgeyi hangi mevzuata dayanarak kabul ettiğini açıklaması istenirken, aynı uygulamanın başka gemilerde de yapılıp yapılmadığının araştırılması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, gemilerin güvenlik ekipmanlarının uzmanlarca denetlenmesi, can salları ve can yeleklerinin kullanıma hazır, hizmete uygun ve bakımlı olması ile yolcuların acil durum ve tahliye kuralları konusunda bilgilendirilmesi talep edildi.

Limanlar Dairesi’nde kalıcı bir denetim sistemi kurulması gerektiği savunulan açıklamada, “Yetkin denetçiler, yazılı kontrol usulleri, izlenebilir kararlar ve düzenli eğitimle kalıcı bir denetim kapasitesi kurulmalıdır.” ifadelerine yer verildi.

“Mağdur ailelerin tazminat hakları korunmalı”

Açıklamada, kaza tarihinde geçerli sigorta poliçeleri ve teminatların incelenmesi, ailelerin bağımsız hukuki yardıma ulaşmasının desteklenmesi ve kamu makamlarının olası sorumluluklarının da araştırılması istendi.

Gemiden denize yakıt sızması nedeniyle oluşan kirliliğin kayıt altına alınması, delillerin toplanması ve tazminat sürecinin başlatılması çağrısı yapılan açıklamada, “Sağlanacak acil kamu desteği, ailelerin dava ve tazminat haklarından vazgeçmesi şartına bağlanmamalıdır.” denildi.