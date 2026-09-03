Figen Yaman Lesinger: “Bebek ölümleri ve silo faciası olaylarında aynı hassasiyet gösterilmedi”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Kadın Kolları Başkanı Figen Yaman Lesinger, bebek ölümleri ve silo faciası gibi toplumun vicdanını yaralayan olaylarda gemi faciası ile aynı hassasiyetin gösterilmediğini kaydederek, adaletin terazisinin siyasi kimliğe göre değişmemesi gerektiğini vurguladı.

YDP Kadın Kolları Başkanı Figen Yaman Lesinger, yaptığı yazılı açıklamada, “Bir kadın, bir anne ve YDP Kadın Kolları Başkanı olarak söylüyorum. Hiçbir siyasi tartışma, evladının bedenine ulaşmayı bekleyen bir annenin feryadının önüne geçemez. Böyle bir acının karşısında siyaset değil, önce insanlık ve vicdan konuşmalıdır.” dedi.

Bebek ölümleri ve silo faciası gibi toplumun vicdanını yaralayan olaylarda gemi faciası ile aynı hassasiyetin gösterilmediğini savunan Lesinger, bugün Erhan Arıklı’yı neden görevden alma yoluna gidildiği sorusunun kamuoyunun hakkı olduğunu söyledi.

Erhan Arıklı’nın Filojet faciasıyla ilgili evrakı Başbakanlığa sunarak sürecin aydınlatılmasına katkı sağlaması beklenirken görevden alınmasının soru işaretleri doğurduğunu ifade eden Lesinger, meselenin herkes için aynı adalet ölçüsünün uygulanmasını istemek olduğunu belirtti.

Herkesin siyasi kimliğe bakılmaksızın eşit ölçütlerle değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Lesinger, “Denizin kıyısında hâlâ evladını bekleyen anneler vardır. Bir anne için evladının bedenine kavuşmak bile teselliye dönüşmüşse, orada siyaset geri planda kalmalıdır. Çünkü adaletin terazisi siyasi kimliğe göre değişmemelidir.” ifadelerini kullandı.