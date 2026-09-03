“7 gemi ve 11 hava aracı ile destek sağlanıyor”

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan kişileri arama kurtarma çalışmalarına, Deniz Kuvvetlerine ait TCG Işın ve TCG Alemdar dahil olmak üzere yedi gemi ve 11 hava aracı ile destek sağlandığını belirtti.

Türkiye MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk, 30 Ağustos'ta Girne'den Mersin'e seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, kurtarılanlara ise geçmiş olsun dileklerini iletti.

Arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi veren Aktürk, şunları söyledi:

"Arama kurtarma çalışmalarına, Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Işın ve TCG Alemdar dahil olmak üzere 7 gemi ve 11 hava aracı ile halihazırda destek sağlanmaktadır. Yine, 2 Eylül'de Marmara Denizi Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu batan gemi ve mürettebatına yönelik arama kurtarma çalışmalarına, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 4 gemi ve 1 İHA ile Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 1 uçak ve 1 arama kurtarma helikopteri tarafından ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde destek sağlanmaktadır."