“Bu bir deniz faciası değil, cinayettir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Grup Başkanvekili Asım Akansoy, Girne açıklarında yaşanan deniz faciası ve kriz yönetimine ilişkin hükümete sert eleştiriler yöneltti. Akansoy, yaşananların “deniz faciasından öte deniz cinayeti” olduğuna dikkat çekerek, “İnsanlar göz göre göre ölüme gönderildi” dedi.

Akansoy, kriz yönetiminde empati kurulması gerektiğini vurgulayarak, “Siz acılı insanlara karpuz veremezsiniz. Empati kuracaksınız. Onların rahat soluk alacağı, sürekli bilgi sahibi olacağı, doğru bilgi sahibi olacakları bir ortam yaratmak zorundasınız” dedi. “Karpuz götürdüler, armut götürdüler. Kriz böyle mi yönetilir? Yani bu insanlar aciz insanlar değil ki. İşleri var, güçleri var” diyen Akansoy, ailelerin artık “Yeter kardeşim artık!” noktasına geldiğini söyledi.

Mayıs TV’de Meltem Sakin’in konuğu olan Akansoy, devletin kriz sürecini yönetemediğini belirterek, özellikle hayatını kaybedenlerin yakınlarına yönelik yaklaşımı eleştirdi. “Bilimsel yöntemlerle hem sürecin yönetilmesi hem ailelere yaklaşım noktasında oldukça dikkatli davranılması gerektiğini kaydetti.

Akansoy, devletin gemi battıktan sonra yolcuların hangi hastanelerde bulunduğuna ilişkin dahi sağlıklı bir kayıt tutamadığını söyledi. Gece yarısı ailelerin kendilerine ulaştığını anlatan Akansoy, “Ölümüz, kaybımız var. Hangi hastanede siz de arar mısınız?” şeklinde çağrılar aldıklarını aktardı.

“Denetim ya vardır ya yoktur”

Yaşanan facianın münferit bir olay olmadığını kaydeden Akansoy, ülkede uzun süredir güvenlik ve denetim sorunları yaşandığını belirtti. “Çocuklara alkollü mama yedirildi. Trafik kazaları sürekli can aldı. İnsanlar marketlerde bıçaklandı” diyen Akansoy, CTP olarak yaklaşık üç hafta önce ülkedeki güvenlik sorunlarının ele alınması amacıyla Meclis’in olağanüstü toplantıya çağrıldığını hatırlattı. Akansoy, UBP-DP-YDP hükümetinin bu çağrıya kulak asmadığını belirterek, “Ülkenin güvenlik sorunlarını, ülkenin içinde bulunduğu acil ihtiyaçları konuşmayı göz ardı ettiler, görmezden geldiler. Ve onun ardından ne yazık ki tüm bunlar yaşandı” ifadelerini kullandı.

“Denetim bir kültürdür”

Denetimin devletin asli görevlerinden biri olduğunu söyleyen Akansoy, “Bir ülkede denetim ya vardır ya yoktur. ‘Ben şunu denetledim ama bunu denetlemeyi unuttum’ diyemezsiniz. Bu bir mekanizmadır. Bu bir kültürdür. Bu bir davranış biçimidir” dedi. Akansoy, standartlara uymayan işletmeler konusunda yaptırım uygulanması gerektiğini belirtti.

“Hükümet programında limanlar dairesi sözü vardı”

UBP’nin hükümet programında Limanlar Dairesi’nin uluslararası standartlarda düzenleyici ve denetleyici bir otorite haline getirileceği yönünde taahhüt bulunduğunu belirten Akansoy, hükümete verdiği sözleri hatırlattı. “Sen Ulusal Birlik Partisi olarak hükümet programına şöyle bir ifade yazmışsın: ‘Limanlar Dairesi uluslararası standartlarda düzenleyici ve denetleyici bir idari otorite olacak.’ Kim söyledi bunu? UBP. Nerede? Hükümet programında” diyen Akansoy, hükümetin ayrıca Denizcilik Dairesi kurulacağı yönünde de söz verdiğini söyledi. “Bu ülkede deniz mevzuatıyla ilgili eksiklikler, sorunlar olur; bunlar giderilebilirdi” ifadelerini kullanan Akansoy, gerekli uyarıların dikkate alınmadığını ve bunun bedelinin toplum tarafından ağır şekilde ödendiğini vurguladı. Gemiye verilen ruhsat ve izinlerin, müdahalenin geç yapılmasının ve arama-kurtarma kapasitesinin de tartışılması gerektiğini belirten Akansoy, “Yeterli donanıma sahip olmadığımız ortaya çıktı” dedi.

“İnsanların yaşamını güvence altında tutacak bir devlet düzenlemesinin olmadığını gördük”

Akansoy, yaşanan facianın ülkedeki yönetim ve denetim anlayışındaki sorunları açık biçimde ortaya çıkardığını belirtti. “Bu olay bize yaşadığımız sistemin ne durumda olduğunu açık ve net bir şekilde gösteriyor. Burada bir sistem krizi var. Burada insanların yaşamını güvence altında tutacak bir devlet düzenlemesinin olmadığını gördük” dedi. Trafik, deniz ulaşımı, hava ulaşımı, oteller ve inşaatlar dahil olmak üzere farklı alanlarda yaşanan olaylara dikkat çeken Akansoy, toplumun artık “yeter” noktasına geldiğini söyledi. “Bu sistemde yaşadığımız için biz niye can pazarının bir parçası olalım?” diyen Akansoy, insanların yakınlarının cenazelerine bir an önce ulaşmak istediğini belirtti. Akansoy, yaşananların yalnızca bir deniz kazası olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, “Bu bir deniz faciasından öte, deniz cinayetidir. İnsanlar göz göre göre ölüme gönderildi” ifadelerini yineledi.