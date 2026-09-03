“Yasın ortasında siyasi fırsatçılıktan vazgeçin”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Grup Başkanvekili Erkut Şahali, ülkede yaşanan deniz faciasının ardından toplum yas içerisindeyken Cumhuriyet Meclisi komitelerinde yasa çalışmalarının sürdürülmesini eleştirdi. Şahali, hükümeti “siyasi fırsatçılık” yapmakla suçlayarak, Meclis’in seçim hazırlıklarının aparatı olmadığını söyledi.

Şahali, yaptığı yazılı açıklamada, Pazar günü meydana gelen ve can kayıplarına yol açan deniz faciasının ardından halkın yas tuttuğunu belirterek, kazaya ilişkin polis soruşturması devam ederken önceliğin facianın tüm yönleriyle aydınlatılması olması gerektiğini ifade etti.

Meclis komitelerinde Pazartesi, Çarşamba ve bugün yoğun bir mesai yürütüldüğünü kaydeden Şahali, CTP’nin “Şimdi zamanı değildir” yönündeki uyarılarına rağmen çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Hükümetin facianın sorumluluklarını yerine getirme ve kamuoyunun sorularına yanıt verme konusunda “ciddi bir zafiyet” içerisinde olduğunu savunan Şahali, UBP’li komite üyelerinin “hiçbir aciliyeti bulunmayan yasa değişiklikleri” için yoğun mesai yürütmesini eleştirdi.

Şahali, komitelerde görüşülen düzenlemelerin önemli bir bölümünün kamu yararından ziyade UBP’nin yaklaşan seçimlere yönelik siyasi beklentileriyle ilişkili olduğunu ileri sürdü.

“Tartışmalı uygulamalara yasal zemin” iddiası

Maliye Bakanlığı’ndaki yasa dışı uygulamalarla ilgili devam eden polis soruşturmasına rağmen, tartışmalı uygulamalara yasal zemin oluşturmak amacıyla düzenlemelerin görüşülüp sonuçlandırılmaya çalışıldığını öne süren Şahali, ayrıca devlette sözleşmeli olarak görev yapan personelin sözleşme sürelerinin bir yıldan beş yıla çıkarılmasına yönelik yasa değişikliğinin gündeme taşındığını belirtti.

Şahali, toplumun ağır bir acıyla sarsıldığı bir dönemde, aciliyeti bulunmayan ve seçim öncesi siyasi fayda beklentisiyle ele alındığını savunduğu düzenlemelerin Meclis’ten geçirilmek istenmesini “samimiyetsizlik” olarak nitelendirdi.

“Meclis, hükümetin seçim hazırlıklarının aparatı değildir”

Bugün ihtiyaç duyulanın seçim öncesi yasalar değil, deniz faciasının yaralarının sarılması olduğunu vurgulayan Şahali, olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılması, ihmali veya kusuru bulunanların ortaya çıkarılması ve benzer acıların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.

Şahali, açıklamasının sonunda UBP’ye çağrıda bulunarak, “Yasın ortasında siyasi fırsatçılıktan vazgeçin. Toplumun acısına ve yasına saygı gösterin” dedi.

Şahali, halkın bugün apar topar çıkarılacak yasalar değil; “hakikat, sorumluluk, hesap verebilirlik ve ciddiyet” beklediğini belirterek, acının ortasında dahi seçim hesabından vazgeçmeyen anlayışın ülkeye verebileceği bir şey kalmadığını vurguladı.