“Lefkoşa’nın birleşmesi için çalışacağım”

Tünay MERTEKÇİ

Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Haralambos Pruncos YENİDÜZEN’e konuşarak, Lefkoşa’nın birleşmesi için çalışacağını vurguladı. “Belediye Başkanı olduğum süre boyunca, imkanlarım ölçüsünde yeniden birleşmeye katkıda bulunmak için çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğim” diyen Pruncos, Lefkoşa’nın gerçek potansiyelinin ortaya çıkması için Lefkoşa’nın yeniden birleşmesi gerektiğinin altını çizdi.

“Bölünmüş bir şehirde yaşamak çok üzücü”

Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Haralambos Pruncos, “En büyük hayalim, Lefkoşa'nın gerçek potansiyelini ve olanaklarını Kıbrıs'ın başkenti olarak keşfettiğini görmek” diye konuşarak sözlerine başladı. Söz konusu durumun gerçekleşmesi için “şehrimizin yeniden birleşmesi gerekiyor” diyen Pruncos, bir Lefkoşalı olarak, 1963 ve 1974'ten sonra doğmuş olmama rağmen, bölünmenin sonuçlarıyla büyüdüğüne işaret etti. Pruncos, “Belediye Başkanı olduğum süre boyunca, imkanlarım ölçüsünde yeniden birleşmeye katkıda bulunmak için çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğim” ifadelerini kullandı. 60 yıldır ortasından tel örgülerle bölünmüş bir şehirde yaşıyor olmayı “gerçekten çok üzücü” olarak tanımlayan Pruncos, “İnsanların barış, refah ve birlikte yaşama özlemini izlemek, zamanın birleşik bir şehir ve dolayısıyla birleşik bir ülke olarak sahip olabileceğimiz potansiyelin en büyük düşmanı haline gelmesi gerçekten üzücüdür” dedi. Lefkoşa Belediye Başkanlığına seçildiği ilk andan itibaren iki toplumlu iş birliğinin önemine odaklandığına dikkat çeken Pruncos, “Merhum Lellos Dimitriadis ve Mustafa Akıncı'nın iş birliği örneği bize rehberlik etmelidir. Sayın Mehmet Harmancı ile sık sık iletişim halindeyiz ve hem pratik hem de sembolik önemi olan birçok etkinlik gerçekleştiriyoruz. Mükemmel bir kişisel ilişki kurduk çünkü ben de Sayın Harmancı'nın gerçekten ülkemizin birleşmesine inandığını düşünüyorum” diye konuştu.

“Türkçe tabelaların artması faydalı olur”

Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Harmancı ile konuşarak, ortak zorluklar ve fırsatlar oluşturan birçok konu başlığını fark ettiklerini vurgulayan Pruncos, “Sayın Harmancı ile birlikte, Yeşil Hat boyunca yürüdük. Bir forumda konuşmacıydık ve Lefkoşa'nın ve sakinlerinin faydasına umut ve iyimserliği yeniden kazandırmak için iş birliği yapmamız gerektiği mesajını verdik” dedi. “İklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma gibi konular, bizi ortak eylemler arayışına ve uygulamaya yönlendiren tek seçenek olarak kalmaktadır” diyen Pruncos, yakında iki toplumlu ilgi alanlarına yönelik projelerle ilgili olumlu gelişmeler olacağına inandığını kaydetti. Türk Dili’nin, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” iki resmi dilinden biri olduğunu anımsatan Pruncos, her gün binlerce Kıbrıslı Türkün Lefkoşa’nın güneyine geçiş yaptığını vurgulayarak “Türkçe dilindeki tabelaların artırılmasını çok faydalı buluyorum” ifadelerini kullandı. Pruncos, “Şehrimizin 60 yıldır bölünmüş olması, her iki tarafın insanlarının duygularını ve psikolojisini önemli ölçüde etkiliyor” dedi ve Kıbrıs’ın birleşmesi için her zaman çaba gösteren biri olarak, mevcut durumun kendini üzdüğünü belirtti.

“Kıbrıslı Türkler umudunu kaybetmesin”

“Yeşil Hat boyunca her yürüdüğümde, bu durumu tersine çevirmek ve Lefkoşalılara umut ve iyimserliği yeniden getirmek için çalışma isteğim artıyor” diyen Pruncos, Kıbrıslı Türklere de seslendi. Pruncos, “Lefkoşa'nın ve adamızın birleşmesi için olan inançlarını ve kararlılıklarını kaybetmemelerini rica ediyorum” dedi. İki toplum arasındaki iş birliği yönünde olumlu katkılarda bulunan her aktörü Kıbrıslı Türklerin desteklemesini isteyen Pruncos, “Lefkoşa, nihayetinde bizi barışa götüren mesafeyi en iyi şekilde gösteren canlı bir örnektir. Şehrimiz, bu kabul edilemez durumdan kurtulmamız durumunda büyük bir ekonomik, sosyal ve kültürel fayda sağlayacaktır. AB üyesi bir devletin başkenti olarak Lefkoşa, çok kültürlülüğü en büyük rekabetçi avantajı olarak öne çıkararak siyasi rolünü ve statüsünü güçlendirecektir. Gelecek nesillere, devraldığımızdan daha iyi bir şehir ve gelecek bırakmak zorundayız” diye ekledi.