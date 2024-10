Lefkoşa’dan bir piyano virtüözü Yevgeny Sudbin geçti

Murat OBENLER

Pharos Sanat Vakfı dünyanın önemli sanatçılarını Kıbrıslı sanatseverlerle buluşturmayı sürdürüyor. Vakfın kışlık mekanı olan The Shoe Factory’de bu kez ustalığı, mükemmel tekniği, duygusal derinliği ve sezgileriyle tanınan ünlü piyanist Yevgeny Sudbin sahne alarak unutulmaz bir resitale imza attı. 6 yıl aradan sonra yine Kıbrıs’ta sahne alan Sudbin, büyük beğeni toplayan resitalinde Liszt, Scriabin, Scarlatti, Chopin, Debussy ve Saint-Saens'in eserlerini icra etti. Yabancı misyon şeflerinin de ilgi gösterdiği konserde salonun tıka basa dolması da sanatçıya olan ilgiyi ortaya koyarken Lefkoşa’da benzersiz bir sanat gecesi yaşandı.



Oğlu Alik ile Bach’ın Cantata’sını icra etti

The Telegraph tarafından "potansiyel olarak 21. yüzyılın en büyük piyanistlerinden biri" olarak övülen Sudbin, Lefkoşa resitalinde de "sürükleyici" ve "son derece etkileyici" performanslarından birisini daha ortaya koyarken sanatçı her parçadan sonra uzun uzun alkış aldı. Usta sanatçı programdaki son eser olan Bach’ın “Cantata BWV 127: Aria "Die Seele ruht in Jesu Händen" parçasının dört el piyano versiyonunu oğlu Alik Sudbin ile icra etti. Gecede Sudbin şu eserleri icra etti:

???????????????????? ????????????????????…Funérailles (1849)

????????????́????????́???????????? ????????????????????????….Ballade No.4 in F minor, Op.52 (1843)

???????????????????????? ????????????????????????????….. L’ isle joyeuse L.106 (1904)

???????????????????????????????? ????????????????????????????????????……Sonata in B minor, K.197, Sonata in Α major,

K.208 Sonata in G major, K.455

???????????????????????????????????? ????????????????????????????????….Piano Sonata No.10, Op.70 "Insect Sonata" (1913)

???????????????????????????? ????????????????????-????????????̈???????? ….. Danse macabre (1874)

????.????.????????????????…. Cantata BWV 127: Aria "Die Seele ruht in Jesu Händen" (1725)