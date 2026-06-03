Lefkoşa'da Filiz ve Yasemin Sokak ile Yenişehir Atatürk Caddesi'nde yarın asfaltlama yapılacak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) kanalizasyon altyapı çalışmaları tamamlanan Filiz Sokak, Yasemin Sokak ve Yenişehir Atatürk Caddesi'nde yarın asfaltlama çalışmaları yapılacağını duyurdu.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, yarın ilk olarak Filiz Sokak ve Yasemin Sokak'ta başlayacak asfaltlama çalışmaları ardından Gültepe Sokak, Yonca Sokak, Çiğdem Sokak, Tomruk Sokak, Başak Sokak, Gözalan Sokak, Akalan Sokak, Şht. Hasan Ahmet Gazi Sokak ve Şht. Recep Tezel Sokak ile devam edecek.

Asfaltlama çalışmaları yarın Yenişehir Atatürk Caddesi'nde de başlayacak

Açıklamada, yarın aynı zamanda Yenişehir Atatürk Caddesi'nde de asfalt çalışması yapılacağı belirtildi.

Necmettin Erbakan Caddesi'nde cumartesi günü yükseltilmiş yaya geçidi çalışması yapılacak

LTB, trafik ve yaya güvenliği çalışmaları kapsamında Cumartesi günü ise Necmettin Erbakan Caddesi'nde yükseltilmiş yaya geçidi çalışması yapılacağını duyurdu.

Çalışmalar süresince cadde üzerinde trafik akışında yavaşlamalar, geçici yol kapanmaları ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği belirtilen açıklamada, bu güzergâhı kullanacak sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri istendi.

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