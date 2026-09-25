LDH Genel Başkanı Görgüner de Cyprus Forum 2026’dan çekildi

Liberal Demokrasi Hareketi (LDH) Genel Başkanı Engin Deniz Görgüner, Cyprus Forum 2026’dan çekildiğini kaydetti.

Görgüner, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın unvanının ELAM'ın baskıları sonrası "Lefkoşa Türk toplumunun lideri" olarak değiştirilmesinin ardından bu kararı aldığını ifade ederek, Kıbrıslı Türklerin kurumları ve seçilmiş temsilcilerinin siyasi baskılar doğrultusunda yeniden tanımlanmasını kabul edilemez bulduğunu belirtti.

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Görgüner, Cyprus Forum 2026 kapsamında gerçekleştirilecek bir oturuma konuşmacı olarak davet edildiğini ve iki toplum arasında doğrudan temasın, açık diyaloğun ve farklı görüşlerin aynı zeminde konuşabilmesinin önemine duyduğu inançla bu daveti kabul ettiğini kaydetti.

Ancak son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından etkinliğe katılmama kararı aldığını belirten Görgüner, şöyle devam etti:

“Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın katılımı ve taşıdığı belediye başkanlığı sıfatı üzerinden başlayan tartışmalar, ELAM’ın Harmancı’nın davetinin geri çekilmesi yönündeki açık çağrıları ve oluşturduğu siyasi baskı ortamı, ardından Harmancı’nın programdaki unvanının değiştirilmesi, benim açımdan kabul edilemez bir tablo ortaya çıkarmıştır. Harmancı’nın bu gelişmelerin ardından etkinlikten çekilmesi de meselenin yalnızca teknik bir unvan tartışması olmadığını açık biçimde göstermiştir.”

Görgüner, Kıbrıslı Türklerin demokratik iradeyle oluşturduğu kurumların ve seçilmiş temsilcilerinin statüsünün, herhangi bir siyasi çevrenin baskısı veya itirazı doğrultusunda yeniden tanımlanabilecek bir mesele olmadığına işaret etti.

“İki toplum arasında diyalog kurulacaksa bunun ön koşulu, birbirimizin kurumlarına, seçilmiş temsilcilerine ve demokratik iradesine karşılıklı saygıdır” diyen Görgüner, Kıbrıslı Türklerin kurumsal kimliğinin siyasi baskılar karşısında tartışmaya açılmasını veya bu baskıların iki toplumlu platformların yaklaşımını şekillendirmesini doğru bulmadığını belirtti.

Görgüner, “Kıbrıslı Türklerin kurumlarına gösterilecek saygı benim açımdan bir nezaket meselesi değil, siyasi eşitliğin ve gerçek diyaloğun temel şartıdır.” Dedi ve Cyprus Forum 2026’daki katılımını geri çektiğini bildirdi.