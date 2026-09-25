Gülseren Sulak Alanı’nı korumak amacıyla yarın etkinlik yapılacak

Her Daim Doğa Dostları Grubu (HDDD), Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu ve Karpaz Dostları Derneği iş birliğinde yarın sabah Mağusa’daki Yenişehir Sulak Alanı Gözlem Noktası’nda etkinlik düzenlenecek.

Her Daim Doğa Dostları Grubu Başkanı Yusuf Şentuğ yaptığı yazılı açıklamada, sulak alanların, sadece birer su birikintisi değil; biyolojik çeşitliliğin can damarı, göçmen kuşların hayati dinlenme noktaları ve dünyanın doğal filtreleri olduğunu ifade ederek, “Aşırı yağışlarda fazla suyu emerek Gazimağusa’mızı sel riskine karşı koruyan bu eşsiz ekosistemler, aynı zamanda şehrimizin doğal, turistik ve sosyal zenginlikleridir.” dedi.

Şentuğ, bu miraslardan biri olan Yenişehir/Gülseren Sulak Alanı’nı korumak, plastik kirliliğine dikkat çekmek ve toplumsal bir çevre bilinci oluşturmak amacıyla Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu ve Karpaz Dostları Derneği paydaşlığında etkinlik düzenleyeceklerini belirtti.

Şentuğ, tüm doğaseverleri, çevre örgütlerini, basın mensuplarını ve halkı bu harekete destek olmaya davet etti.

“Geleceğimize hep birlikte sahip çıkalım.” diyen Şentuğ, yarın sabah saat 07.00’de Yenişehir Sulak Alanı Gözlem Noktası’nda buluşacaklarını bildirdi.