“Geminin hasarlı kısmı KKTC Limanı’nda tamir edildi, Liman Başkanlığı’na bildirilmedi”

Serap ŞAHİN

Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan gemi kaptanı, kaptan yardımcısı ve 6 mürettebat ile Filo Denizcilik direktörü yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkemede detayları aktaran polis, kaptan yardımcısının telefonunda bulunan 17 Haziran tarihli fotoğraflarla ilgili ve geminin bodoslama hasarını gemi kaptanı ve tayfaların tamir ettiğine ilişkin görüntülerle ilgili mürettebataların da ifadeyi doğrular nitelikte gönüllü ifade verdiğini açıkladı.

Polis ayrıca gemi mühendislerine de fotoğrafların gösterildiğini, ilgili hasarın sadece tersanede uzmanlar tarafından tamir edilebilir görüşü aldıklarını söyledi.



“Hasar, Liman Başkanlığı’na bildirilmedi”

Polis , 17 Haziran tarihli fotoğraflarda görülen hasarın KKTC Limanı’nda gemi kaptanı ve tayfalar tarafından tamir edildiğini, şirketin muhasebe kayıtlarında da bunun görüldüğünü söyledi. İlgili hasarın Liman Başkanlığı’na bildirilmediğini açıklayan polis, kaptan ve şirket yetkililerinin bildirme zorunluluğu olduğunu vurguladı.

Soruşturmada 320’nin üzerinde ifade alındığını, elektronik emareler ve şirket kayıtlarının incelendiğini kaydeden polis, Türkiye ‘deki tersaneye de yazı yazıldığını söyledi. Türkiye’de gidilecek yerlerin ve soruşturulacak yerlerin listesinin hazırlandığını ve bir ekibin oraya gideceğini söyledi.