“Gönyeli-Alayköy’de herkes kendini yönetimin bir parçası hissedecek”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan adayı Damla Soyalp, Gönyeli bölgesini ziyaret ederek esnaf ve yurttaşlarla bir araya geldi. Bölge halkının yoğun ilgisiyle karşılanan Soyalp ve beraberindeki heyet, yurttaşların görüş, öneri ve beklentilerini dinledi.

Ziyaretine Gönyeli Kahvesi’nden başlayan Soyalp, burada yurttaşlarla selamlaşarak sohbet etti. Gönyeli’nin ihtiyaçları ve belediyeden beklentiler üzerine yurttaşlarla görüş alışverişinde bulunan Soyalp, yerel yönetimde halkla sürekli temas halinde olan, katılımcı ve birlikte yönetme anlayışını esas alacaklarını vurguladı. Ziyaret kapsamında Soyalp, esnaf ve ev ziyaretlerinde de bulundu.

Gönyeli’nin sokaklarını, mahallelerini ve ihtiyaçlarını bölge halkıyla birlikte ele alacaklarını belirten Soyalp, belediyeciliğin yurttaşın sesine kulak vermekle başladığını ifade etti. Soyalp, Gönyeli-Alayköy’de herkesin kendisini yönetimin bir parçası hissedeceği, erişilebilir ve halkla iç içe bir belediyecilik anlayışını hayata geçireceklerini kaydetti.

Ziyaretler boyunca Damla Soyalp’e Gönyeli Ocak Örgütü Başkanı Hülya Akbil, milletvekilleri ve partililer eşlik etti.