“Bu kez birlikte ayrılarak hedefimize ulaştık”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Cyprus Forum’la ilgili son gelişmelere ilişkin kişisel sosyal medya hesabından Türkçe ve Yunanca açıklama yaptı.

Harmancı, açıklamasında gündemin kendi forumdan çekilme kararı değil, Güney Lefkoşa Belediye Başkanı Charalambos Prountzos’un sergilediği dayanışma olması gerektiğini belirtti.

Meselenin hiçbir zaman unvan olmadığını ifade eden Harmancı, bugüne kadar hem adanın güneyinde hem de yurt dışında “Lefkoşa Kıbrıs Türk Toplum Lideri” sıfatıyla birçok etkinliğe katıldığını kaydetti. Harmancı, önceliğinin her zaman iki toplum arasında uzlaşı ve anlamlı iş birliklerini destekleyecek platformları kullanmak olduğunu vurguladı.

Cyprus Forum’la ilgili yaşananların ise forumun, kendisinin ifadesiyle, “ırkçı ve ayrılıkçı bir propaganda makinesinin baskı ve talepleri karşısında kamuoyu önünde sergilediği tek taraflı ve duyarsız teslimiyet” olduğunu savunan Harmancı, bu nedenle forumdan çekilme kararı aldığını belirtti.

Kararının dikkatli ve hassas bir değerlendirme sonucunda alındığını ve ilk etapta kamuoyuyla paylaşılmadan Cyprus Forum’a iletildiğini aktaran Harmancı, Prountzos’un kararını ise “cesur bir karar” olarak nitelendirdi.

Prountzos’a teşekkür eden Harmancı, “Kıbrıs’ta barış ve yeniden birleşmeye hala inanan tüm Kıbrıslılar adına; cesaretin, empatin, dayanışman ve barışa bağlılığın için sana teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

İki belediye başkanının Cyprus Forum’a birlikte katılma kararındaki ortak amacın toplumlar arasında diyalog, güven ve iş birliğini geliştirmek olduğunu belirten Harmancı, “Bu kez birlikte katılarak değil ama birlikte ayrılarak hedefimize ulaştık” dedi.

Harmancı, açıklamasının sonunda ise toplumlar arasında düşmanlık ve nefret yaratmaya çalışanlara karşı birlikte mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek, Lefkoşa’da köprüleri çoğaltmak için beraber çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Harmancı açıklamasını, “Barış korkuyla inşa edilemez. Cesaretle edilir” sözleriyle tamamladı.