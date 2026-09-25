Gençlik Federasyonu Başkanı Özbilgehan, Cyprus Forum’a katılmayacağını açıkladı

Kıbrıs Türk Gençlik Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Özbilgehan, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’nın unvanının, ELAM’ın baskısı üzerine Cyprus Forum programında değiştirilmesine tepki göstererek, konuşmacı olarak davet edildiği Cyprus Forum’a katılmayacağını açıkladı.

Özbilgehan, Harmancı’nın unvanında yapılan değişikliği “kabul edilemeyecek ve normalleştirilemeyecek bir skandal” olarak nitelendirdi.

Özbilgehan yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk toplumunun demokratik iradesine ve seçilmiş temsilcilerine saygının, toplumlar arası diyalog bakımından temel bir ilke olması gerektiğini belirterek, Kıbrıs Türk toplumunun seçilmiş temsilcilerinin meşruiyetinin herhangi bir siyasi örgütün onayına veya organizatörlerin cesaretine bağlı olmadığını vurguladı.

Özbilgehan, “Kıbrıs Türk toplumunun iradesine gösterilecek saygı, siyasi konjonktüre veya aşırı unsurların tepkisine göre değişebilecek bir mesele değildir.” dedi.

“Faşistlerin baskısına boyun eğerek barış kurulmaz”

İki toplumlu diyaloğun ancak eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde anlamlı olabileceğine işaret eden Özbilgehan, bir taraftan diyalog ve ortak gelecek söylemi geliştirilirken diğer taraftan Kıbrıs Türk toplumunun seçilmiş temsilcilerinin unvanlarının siyasi baskılar nedeniyle tartışma konusu yapılmasının kabul edilemeyeceğini kaydetti.

Özbilgehan, “Karşılıklı saygıyı koruyamayanların diyalog iddiası da inandırıcı olamaz. Faşistlerin baskısına boyun eğerek barış kurulmaz.” dedi.

“Cyprus Forum’a katılmayacağım”

Kıbrıs Türk Gençlik Federasyonu Genel Başkanı sıfatıyla Cyprus Forum’a davet edildiğini ve çarşamba günü gerçekleştirilecek panelde konuşmacı olarak yer almasının planlandığını belirten Özbilgehan, yaşanan gelişmenin ardından etkinliğe katılmama kararı aldığını açıkladı.

“Kıbrıs Türk toplumunun iradesini küçümseyen bir tutuma, varlığımla meşruiyet kazandırmayacağım. Toplumumuzun demokratik iradesine ve seçilmiş temsilcilerine yönelik saygının tartışmaya açıldığı bir zeminde, hiçbir şey olmamış gibi konuşmacı olarak yer almam mümkün değildir.” diyen Özbilgehan, kararlarının, iki toplumlu diyaloğa veya Kıbrıslı Rum gençlerle ve sivil toplum örgütleriyle kurulan ilişkilere karşı bir tavır olarak değerlendirilmemesi gerektiğini de kaydetti.

Kıbrıs Türk Gençlik Federasyonu’nun toplumlar arası diyaloğu, gençler arasındaki iş birliğini ve ortak geleceğe yönelik çalışmaları sürdürmeye devam edeceğini belirten Özbilgehan, ancak bu ilişkilerin eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.

“Kimliğimizi ve demokratik irademizi pazarlık konusu yaptırmayacağız”

Kıbrıs’ın iki toplumunun birbirini dinlemesine, anlamasına ve birlikte çalışmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğuna inanç belirten Özbilgehan, “Ancak diyalog, taraflardan birinin kimliğini, demokratik iradesini veya seçilmiş temsilcilerini görünmez hâle getirmek üzerinden kurulamaz. Karşılıklı saygı, yalnızca kolay olduğu zaman savunulacak bir ilke değildir.” ifadelerini kullandı.

“Kıbrıs Türk toplumunun kimliğini ve demokratik iradesini pazarlık konusu yaptırmayacağız.” vurgusu yapan Özbilgehan, “Eşitliğimizi savunmak ile diyalogdan yana olmak arasında herhangi bir çelişki görmüyoruz. Aksine, gerçek ve sürdürülebilir bir diyaloğun ancak eşitlerin birbirine saygı gösterdiği bir zeminde kurulabileceğine inanıyoruz.” dedi.