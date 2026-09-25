“Kaza değil cinayet, katil FİLO”
Gemi faciasında hayatını kaybeden kişilerin yakınları Girne Kaza Mahkemesi'nden, Girne Turizm Limanı'na "Katil Filo" sloganlarıyla yürüdü.
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30 Ağustos'ta meydana gelen gemi faciasının zanlıları bugün yeniden mahkemeye çıkarılırken, hayatını kaybeden kişilerin yakınları bugün yeniden mahkeme önündeydi.
Mahkeme önünde "Adalet İstiyoruz" diyerek haykıran acılı aileler, duruşma sonrası Girne Turizm Limanı'na yürüdü.
Acılı ailelerin yürüyüş esnasında "Katil Filo" ve "Kaza Değil Cinayet" sloganları atması da dikkat çekti.
YENİDÜZEN'in elde ettiği bilgiye göre, Başbakan Ünal Üstel'in Girne Turizm Limanı'nda açıklama yapması bekleniyor.
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