Larnaka'da 1 kilo hintkeneviri

Larnaka’da 34 yaşındaki bir şahıs dün tasarrufunda bulunan bir kilo hintkeneviri ile Kıbrıs Cumhuriyeti Narkotik Polisi (İKAN) ekiplerince yakalandı.

Aldığı bir ihbarı değerlendirerek, şahsın aracını durduran ve vere arama yapan polis, iki ayrı paket içerisinde sarılı halde uyuşturucu buldu ve şahsı gözaltına aldı.

Güneydeki haber kaynaklarına göre, söz konusu şahıs, bugün Larnaka Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacak.