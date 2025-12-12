KTÖS, YENİDÜZEN’in 50. yaşını kutladı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, YENİDÜZEN’in 50. Kuruluş ıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

KTÖS Genel Sekreteri Maviş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yenidüzen Gazetesi, yarım asırdır barışın, demokrasinin ve emeğin sesini inatla ve onurla taşıyarak bu toplumun hafızasında silinmez bir yer edinmiştir. Zor zamanlarda susmayan, karanlık dönemlerde ışık tutan bu yayıncılık anlayışı hepimize umut olmuştur.

Hakikatin peşinden vazgeçmeyen, halkın doğru bilgiye ulaşma hakkını her koşulda savunan Yenidüzen; düşünce özgürlüğünü, çoğulculuğu ve eleştirel aklı demokrasinin olmazsa olmazı olarak görmeye devam etmektedir.

Muhalif duruşun bedel gerektirdiği dönemlerde bile barıştan, adaletten ve emekten yana saf tutan bu 50 yıllık yürüyüşü saygıyla selamlıyoruz. Halkın sesi olmayı sürdürdüğünüz, vatandaşların sorunlarıyla dayanışma gösterdiğiniz her an için teşekkür ediyoruz.

İyi ki varsınız, iyi ki Yenidüzen.”