KTÖS yarın iki okulda greve gidecek

Meclis Genel Kurulu’nda yarın görüşülmeye devam edecek olan ve Türk Telekom’a peşkeş niteliği taşıyan Fiber Optik Protokolü’ne karşı tepkiler çığ gibi büyürken direniş de devam ediyor.

Bu kapsamda Kıbrıs Türk Amme Memurlar Sendikası ve Hür İşçi Sendikaları (Hür-İş) Federasyonu’ndan ardından Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) De bahse konu protokole tepki amaçlı grev kararı aldı.

Sendika adına yazılı açıklama yapan Basın Yayın ve Propaganda Sekreteri Uğur Erilen, grevin Lefkoşa Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu ve 9 Eylül İlkokulu’nda 08.00 – 12.40 ile 14.00 – 15.30 saatleri arasında yapılacağını duyurdu.

“Halkın olana, halk adına sahip çıkmak için grevdeyiz!” ifadelere ye verilen açıklama şu şekilde:

“Yarın Meclis gündemine yeniden dayatma ile getirilecek, halkın malını AKP kontrolündeki batık bir şirkete devretmeyi öngören fiber optik yasa tasarısına birlikte karşı çıkıyoruz.

Kamusal varlıklarımızın kapalı kapılar ardında devredilmesine izin vermeyeceğiz. Tel-Sen ile dayanışma içinde doğruları söylemeye ve halkın çıkarlarını savunmaya devam edeceğiz.

Bu nedenle 23 Şubat Pazartesi günü, Lefkoşa Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu ve 9 Eylül İlkokulu’nda 08.00 – 12.40 ve 14.00 – 15.30 saatleri arasında grevde olacağız ve Meclis önündeki eyleme katılacağız.

Tüm halkımızı toplumsal muhalefetin yanında durmaya ve mücadelemize güç vermeye çağırıyoruz.

UBP-DP-YDP saadet zinciri hükümetinin, vatandaşın öz kurumlarına ve toplumsal iradeye zarar verme pahasına gündeme getirdiği bu ucube tasarının, Meclis tarafından derhal geri çekilmesi gerektiğini vurguluyoruz.

Halkın malı halkta kalacak.”