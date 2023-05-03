KTÖS, genel grevin askıya alındığını açıkladı

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın görüşülmesinin ertelendiği gerekçesiyle 4 Mayıs Perşembe günü 09:00 itibariyle tüm ilkokul, anaokul ve özel eğitim okullarında yapılacağı açıklanan genel grevin askıya alındığını açıkladı.

Maviş, “Öğretmenlerin ve toplumun nitelikli kamusal eğitim beklentisi gündemiyle sendikal sorumluluğumuzu yerine getirecek, öğretmen haklarını savunmaya devam edeceğiz” dedi.