KTOEÖS yarın eylem ve grevde…

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), “alım gücünün korunması, adaletli bir vergi sistemi, alım gücünün korunacağı bir para birimi, onlarca yıldır teşvik, muafiyet alıp bir kuruş vergi ödemeyenlerin topluma çaldıklarını geri vermeleri, servet vergisini konuşmak ve çocukların geleceklerinin çalınmasına engel olmak için” yarın eylemde olacağını duyurdu.

KTOEÖS tarafından yapılan Başkan Ozan Elmalı imzalı yazılı açıklamada, saat 10:30’da sendika önünde toplanılıp Meclise yürüneceği ifade edildi.



“Ekonomik çöküş ve toplumsal yok oluşu kabul etmeyeceğiz”

Toplumun her geçen gün yoksullaştırıldığı, el avuç açan, muhtaç duruma düşürüldüğü; devleti yönetenlerin sorumluluk duymak bir yana, memleket yangın yerine dönmüşken bunun farkında bile olmadığı ileri sürülen açıklamada; “Ekonomik çöküşü ve toplumsal yok oluşu kabul etmeyeceğiz. Yarın sokaktayız” denildi.

Devlet yetkililerinin adalet, fırsat eşitliği ve hak-hukuku umursamadığı savunulan açıklamada, “vurdumduymazlık, bencillik ve adaletsizliğin bedelini ülkenin gençleri ile çocuklarının ödediği” görüşü ifade edildi.

Açıklamada; “Bu ülkeyi yönetenler için ülkeye kim gelmiş, kim gitmiş önemli değildir. Yeter ki ekonomik çark çalışsın, insan sayısı artsın. Nitelik hiç önemli değil, nicelik bize yeter diyorlar. Bu ülkenin evlatlarını göç yollarına döküyorlar. Buna isyanımız var. Bu toplum bunları hak etmiyor. Dayattıklarınızı kabul etmiyoruz. Yarattığınız düzeni kabul etmiyoruz. Adaletsizliği, umur tacirliğini, el avuç açan bir anlayışı, halkı muhtaç halde dönüştüren bu yapıyı reddediyoruz” denildi.

Bölge bazında okulların grev saatleri ise şu şekilde açıklandı:

“- Karpaz – Lefke Bölgesi: 07:55 – 13: 05

Mağusa – İskele – Geçitkale – Gönendere – Polatpaşa – Güzelyurt – Lapta -

Esentepe: 09:15 – 13:05

Girne – Lefkoşa Merkez - Lefkoşa Çevre: 10:00 – 13:05”.

