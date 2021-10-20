KTAMS: 'Münhal var sınav yok'

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun 2019’da ilan ettiği tebliğ ve icra memuru münhaliyle ilgili sınavı ne zaman yapacağının hala belli olmadığını kaydederek, bu konuda adım atılmazsa kaza mahkemelerinde bugün başlattıkları grevi sürdüreceklerini belirtti.

Sendika tüm Kaza Mahkemeleri Tebliğ ve İcra Memurluklarında bugün 08.00- 16.15 saatleri arasında grev yapıyor.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi önünde bu sabah basın açıklaması yapan KTAMS Başkanı Bengihan, çalışanların yanlarında olduklarını, sonuç alınıncaya kadar mücadelelerine devam edeceklerini kaydetti.

Bir sonraki açıklamayı Kamu Hizmeti Komisyonu’nun önünde yapacaklarını da ifade eden Bengihan, “Samimiyseler bizi çağırsınlar, diyaloğa açığız” dedi.

15 Ekim’e kadar süre tanıdıkları yetkililerin bu konuda hiçbir adım atmadığını belirten Güven Bengihan, “Bizlerin gösterdiği sabrı ve iyi niyeti idare göstermiyor. Mahkeme yönetiminin bu konuda hiçbir suçu yoktur. Gerekli talebi yazdılar, sınav konularını gönderdiler, onlar da sınav tarihini bekliyor…Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı sınav tüzüğündeki değişiklikleri gerekçe göstererek tüm sınavları erteledi. Bu makul bir gerekçe değil” şeklinde konuştu.

Bengihan, komisyonun sınav değişiklik tüzüğü ve sınavların iptalinden doğacak mağduriyet konusunda da kimseyle istişarede bulunmadığını öne sürdü.

Sadece tebliğ ve icra memurluğu değil, 2015’ten beri birçok kadroda yüzlerce kişinin başvurduğu münhallerin de sınav tarihlerinin ilan edilmediğini kaydeden Bengihan, “Efendilerin keyfini bekliyoruz” dedi.

Sınavların yapılmaması konusunda bazı iddialar olduğunu da söyleyen Güven Bengihan, şöyle devam etti:

“Sınavlara FETÖ üyeliği olan biri başvuruyormuş. FETÖCÜ diye nitelendirilen bu kişiye hiçbir mahkemede dava dosyalanmadı, bu kişi yargılanmadı… Yargısız infaz yapılıyor, tüm fatura bu kişiye ve onunla birlikte sınava başvuran 100’lerce kişiye kesiliyor. Halk yeterli sayıda tebliğ ve icra memuru olmadığından gerekli hizmeti alamıyor, var olan personel de iş yükü altında eziliyor.

Kadro yetkilerinin kurultayda geçici işçi, sözleşmeli personel alınması için saklandığı, KHK’nın bu nedenle sınavları yapmadığı yönünde de iddialar var”

Seçimle ilgili bir soru üzerine Bengihan, “Tercihlerimizi ‘cenazemize, düğünümüze geldi’, ‘arar, hatırımızı sorar’, ‘bir telefon kadar yakındır’, ‘işimizi halleder’, ‘iyi insandır’ mantığıyla yaparsak dibe doğru gideceğiz. Seçmenin bu ülkeye faydalı olacak siyasetçilere oy vermesi gerekir. ‘Hepsi aynıdır’ görüşüne de katılmam…Hepsinin aynı olmadığını gördük” şeklinde konuştu.