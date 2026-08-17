KTAMS, KAMU-İŞ ve KAMU-SEN mahkemelerdeki personel eksiliğinin giderilmemesi halinde greve gidecek

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN), mahkemelerdeki personel eksikliği sorununun giderilmemesi halinde 16 Eylül itibarıyla grev başlatacaklarını açıkladı.

Sendikalar adına yazılı açıklama yapan Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu ve KTAMS Başkanı Güven Bengihan, mahkemelerde yaşanan personel eksikliği nedeniyle 12 Haziran’da Lefkoşa Kaza Mahkemesi önünde basın açıklaması yaptıklarını hatırlattı.

Bengihan, söz konusu açıklamanın ardından personel eksikliğinin giderilmesi ve gerekli istihdamların yapılması için hükümete 15 Eylül’e kadar süre verdiklerini belirtti.

Aradan geçen süreye rağmen sorunun çözümüne yönelik herhangi bir adım atılmadığını ifade eden Bengihan, 15 Eylül’e kadar olumlu bir gelişme yaşanmaması halinde KTAMS, KAMU-İŞ ve KAMU-SEN’in 16 Eylül itibarıyla mahkemelerde grev başlatacağını duyurdu.