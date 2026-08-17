Toplum güvenliğini hiçe saydılar, gelmediler!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Cumhuriyet Meclisi’nin bugün “Toplum Güvenliği” gündemiyle çağrılan olağanüstü birleşimine katıldı. Son dönemde artan güvenlik kaygıları ve toplum güvenliğine yönelik sorunları görüşmek üzere toplanan Genel Kurul’da CTP’li milletvekililleri ve Bağımsız milletvekilleri Jale Refik Roger ve Ayşegül Baybars da hazır bulundu. UBP, YDP ve DP milletvekillerinin birleşime katılmaması nedeniyle nisap sağlanamadı ve “Toplum Güvenliği” gündemli olağanüstü birleşim gerçekleştirilemedi.

CTP Grup Başkan Vekili Erkut Şahali söz alarak, “Kamu güvenliğinin görüşülmesi amacıyla yapılan bu çağrıya nisap vermeyerek oturumun yapılmasını engelleyen hükümet partileri tutumunu eleştiriyor ve kınıyoruz. Kamu güvenliği hiç kimsenin seçim malzemesi haline getirmeyeceği, hiç kimsenin yakıştırması dahi yapabileceği bir konu değildir” dedi.

Ayrıca, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) bugün saat 12.00’de Cumhuriyet Meclisi’nde TURKPA Konferans Salonu’nda basın toplantısı düzenleyecek.