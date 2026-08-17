Hamitköy - Yasemin Sokak’ta yarından itibaren yağmur suyu drenaj çalışması yapılacak

Hamitköy - Yasemin Sokak’ta Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından yarından itibaren yağmur suyu drenaj çalışması yapılacak.

LTB’den yapılan duyuruda, sürücülerin çalışmalar tamamlanana kadar trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri istendi.