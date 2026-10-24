“Ekonomik yaşamın güçlendirilmesi için çalışacağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Lefkoşa Arasta’yı ziyaret ederek esnaf ve yurttaşlarla bir araya geldi.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin yanı sıra Lefkoşa Belediye Meclisi üyeleri ve adayları ile milletvekilleri ve milletvekili adaylarının katıldığı ziyarette, CTP heyeti esnaf ve yurttaşlarla buluştu.

Surlariçi sokaklarında yoğun ilgiyle karşılanan CTP heyeti, esnafı tek tek ziyaret ederek yurttaşlarla kucaklaştı ve sohbet etti. Ziyaret boyunca halkın talep, öneri ve sorunlarını dinleyen heyet, CTP’nin yerel yönetimlere ve ülke yönetimine ilişkin politikalarını da aktardı.

“İnsanlarımız güçlü hizmetlere ulaşabilmesi için bütün kadrolarımızla hazırız”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, esnafın çok değerli bir iş yürüttüğünü dile getirerek mevcut hükümetin yarattığı zorlu koşullara rağmen kültürel mirasa sahip çıktıkları için kendilerine teşekkür etti. İncirli ziyaretlerde yaptığı değerlendirmelerde, “Lefkoşa Surlariçi’ni adım adım geziyoruz, insanlarımızla bir araya geliyoruz. Burada çok ciddi bir emek ve değer var” dedi. Mevcut yönetime de işaret eden İncirli, halkın her geçen gün ekonomik zorluklarla baş etmek zorunda kaldığını dile getirdi. İncirli, “Halkın derdi ağırlaşan yaşam koşulları. Arzu ettikleri hizmetleri alamamaktan şikayetçiler. Biz bütün bunlarla ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. Ekonomik yaşamın güçlendirilmesi, insanlarımıza güçlü hizmetler sunabilmek için çalışacağız. Memleketin dürüst bir yönetimle geleceğe doğru ilerleyebilmesi için bütün kadrolarımızla hazırız. Toplumsal hafızamızı ve tarihimizi koruyarak, geliştirerek daha güzel günlere hep beraber yürüyeceğiz” şeklinde konuştu.