Süt ürünleri üreticiliğinin simge ismi Gülgün Betmezoğlu ayakta alkışlandı

Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) tarafından Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi sponsorluğunda çekilen Gülgün Betmezoğlu Belgeseli derneğin 32.yapımı olarak toplumla buluştu. Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi ev sahipliğinde 23 Ekim Cuma saat 17.30’da Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe bölge halkı yoğun ilgi gösterirken salon tamamıyla doldu.

Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, KÖDER Başkanı Şenay Ekingen ve Gülgün Betmezoğlu’nun ev sahibi olarak hazır bulunduğu etkinliğe bazı milletvekilleri ve Yüksek Mahkeme eski Başkanı Narin Ferdi Şefik de katıldı.

KÖDER Yönetim Kurulu üyesi Fatma Coşar Kınış’ın sunuculuğunu yaptığı etkinlikte konuşmalar yanı sıra gazeteci Nezire Gürkan moderatörlüğünde aile bireyleri Fatoş Betmezoğlu ve Mehmet Betmezoğlu’nun katılımıyla kısa bir söyleşi ile Gülgün Betmezoğlu’nun evinde ve yine kendi adını taşıyan Düzova’daki Gülgün Süt Ürünleri işletmesinde aile bireyleri, arkadaşları ve çalışanlarla yapılan çekimlerden oluşan belgesel gösterildi. Oldukça duygusal bir ortamda gerçekleşen gösterimde ülkedeki süt ürünleri üretimi alanında ve özel girişimcilik adına ilham veren hikayesi ile Gülgün Betmezoğlu tüm salon tarafından ayakta alkışlandı. KÖDER Başkanı Şenay Ekingen ve Betmezoğlu ailesi sırasıyla Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler’e bir teşekkür belgesi ve çiçek takdim etti. Gösterim sonrasında Gülgün Süt Ürünleri’nin ikram edildiği bir de kokteyl yer aldı.

KÖDER Başkanı Şenay Ekingen:

“Toplumsal belleğimizde kalıcı izler bırakan yapımlara devam ediyoruz”

KÖDER Başkanı Şenay Ekingen gecede yaptığı konuşmada KÖDER’in öncü çalışmalarını gönüllülük ilkesiyle dayanışma içinde sürdürdüğünü ve her geçen gün toplumdaki kabulü ve desteğinin arttığını belirterek, tanıtımını yaptıkları 5 kitap, yoğun ilgiyle gerçekleşen sergisi ile hazırlıklarına başladıkları 6.kitap ve çekimi tamamlanan 33 belgesel ile toplumsal belleğimizde kalıcı izler bırakan üretimleri aralıksız bir şekilde sürdürdüklerini vurguladı. Bir yandan üretirken diğer yandan da bu değerli eserleri toplumla buluşturma misyonunu yerine getirdiklerinin altını çizen Ekingen, gönüllülük ilkesiyle çalışan ekibe yeni eklenen arkadaşlarla çoğalarak çok güzel, dayanışmacı ve yaratıcı bir ekiple kalıcı işler yapmayı sürdüreceklerinin altını çizdi. Ekingen ayrıca “Yıllardır belgesellerimize seslendirme konusunda gönüllü katkı koyan Amber Eker arkadaşımıza da bu çok değerli desteği için çok teşekkür ederim” dedi.

“Gülgün hanım süt ürünleri konusunda sorumluluk, disiplin, azim ve giricimci ruhuyla mücadelesi ile öncü bir marka yarattı”

Ekingen, çekilen belgesel ile ilgili de “Ülkede süt ürünleri denilince ilk akla gelen markalardan olan ve üst düzey kalitesiyle bilinen bir işletme yaratmanın zorlu basamaklarını ailesinin de desteğiyle ve ortak üretimin gücünü ortaya koyarak teker teker çıkan Gülgün Betmezoğlu hem kendi aile yaşamını hem de kendi adıyla yarattığı Gülgün markasının hikayesini bu belgeselde bizlerle paylaşıyor. Süt ürünleri konusunda sorumluluk ve disiplin, azim, kararlılık ve mücadele, üretimde ise kadının gücü ve girişimciliğin karşılığı Gülgün Betmezoğlu’dur. Kendisi ayrıca sevecenliği, fedakarlığı ve dürüstlüğü ile de bilinen saygıdeğer bir kişiliktir.” dedi.

Ekingen sözlerini “Bu belgeselin çekimlerine sponsor olan Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’ne ve çok iyi bir organizasyon ile gösterim için katılan konukları ağırlayan Başkan Ali Karavezirler’e çok teşekkür ederiz.” ifadeleriyle tamamladı.

Yüksek Mahkeme eski Başkanı Narin Ferdi Şefik ise “Bizim coğrafyamızda kadın güçlüdür. Gücü ile kadın her zorluğun üstesinden gelebilir. Yeter ki kendi gücüne inansın ve cesaret ile yapmak istediği yolda yürüsün. Cesareti, gücü ve kendine olan güveni ile bir marka yaratan, kendi adı ile anılan Gülgün markasını yaratan, bir hemcinsim için konuşma yapmaktan çok mutluyum. Gülgün hanımın başarısı bize emeğin, kararlılığın, kendi gücüne inanmanın ne kadar kıymetli olduğunu göstermektedir. KÖDER de kadınların emeğini görünür kılarak, başarılarını destekleyerek girişimcilik yolunda ilerlemek isteyen kadınları bu şekilde teşvik etmektedir ve çok önemli bir misyonu yerine getirmektedir” dedi.

Teşekkür belgesini almak için sahneye gelen Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ise özelde bölgenin genelde ülkenin süt ürünleri üretiminde bir marka olmuş Gülgün Süt Ürünleri’nin yaratıcısı Gülgün Betmezoğlu’nun gurur duyulan, ilham veren hikayesini bir belgeselle ölümsüzleştiren KÖDER’e çok teşekkür etti ve kadınların hikayelerinin toplumla buluşturulması konusundaki çalışmalara desteklerini süreceğini kaydetti. Karavezirler öncü bir kadın girişimci, dürüstlük, kararlılık ve başarı abidesi olan Gülgün Betmezoğlu’nun hikayesinin tüm kadınlara ilham olması gerektiğini de sahneden dile getirdi.