Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediye Başkan Adayı Turan Rahvancıoğlu, Lapta Yavuzlar Lisesi ziyareti sırasında bölgenin eğitim ihtiyaçlarına dikkat çekerek yeni ortaokul için Eğitim Bakanlığı ile birlikte çalışacaklarını açıkladı. Çocukların konteyner sınıflarda eğitim görmesini eleştiren Rahvancıoğlu, “Kalıcı ve çağdaş okul binaları için sorumluluk üstleneceğiz” dedi.

Turan Rahvancıoğlu, bölgedeki kurumlara yönelik ziyaretleri kapsamında Sağlık Ocağı, Lapta Yavuzlar Lisesi, belediye binası ve Yeni Ortaokul'u ziyaret etti. Rahvancıoğlu, Lapta Yavuzlar Lisesi'ndeki konuşmasında belediyenin eğitim bütçesini, okulların fiziki koşullarını ve bölgenin yeni ortaokul ihtiyacını gündeme taşıdı.

“275 öğrenci mezun olacak, yeni ortaokul ihtiyacı planlanmalı”

Bölgede bu yıl 275 öğrencinin ilkokul beşinci sınıftan mezun olacağını açıklayan Rahvancıoğlu, yeni ortaokul ihtiyacının bugünden planlanması gerektiğini belirtti. “Eğitim Bakanlığıyla birlikte yeni ortaokulun yer, kapasite ve finansman planı için çalışacağız” diyen Rahvancıoğlu, çocukların konteyner sınıflarda eğitim görmesinin kalıcı okul yatırımlarının aciliyetini ortaya koyduğunu vurguladı. Rahvancıoğlu, yaklaşık yarı bütçelerine sahip Çatalköy-Esentepe Belediyesi'nin iki ilkokul ve bir okul öncesi eğitim kurumu yaptığını belirterek, “Bizim çocuklarımızın konteyner sınıflara mahkûm kalması kabul edilemez” dedi. Bu karşılaştırmanın belediye kaynaklarının hangi önceliklerle kullanıldığının sorgulanmasını gerektirdiğini ifade etti.

“Eğitime ayrılan kaynağın yalnızca yüzde 11,5'i kullanıldı”

Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi'nin 2026 yılı bütçesinin 1 milyar 695 milyon TL olduğunu belirten Rahvancıoğlu, bu büyüklükteki bir bütçenin eğitime daha güçlü katkı sağlamaya imkân verdiğini söyledi. 2025 kesin hesaplarına göre eğitim için 2,6 milyon TL öngörüldüğünü, ancak bu kaynağın 1,7 milyon TL'sinin yıl içinde başka bütçe kalemlerine aktarıldığını kaydeden Rahvancıoğlu, eğitime fiilen yalnızca 300 bin TL harcandığını ifade etti.

Rahvancıoğlu, “Eğitim için öngörülen kaynağın sadece yüzde 11,5'i kullanılmıştır. Yaklaşık 2 bin 500 öğrenci için öğrenci başına yıllık 120 TL harcanmıştır. Okulların ihtiyaçları ortadayken bu tablo kabul edilemez” dedi.

At ser yönetiminin eğitimdeki önceliklerini eleştiren Rahvancıoğlu, yasal olarak taşınmaz mal vergisi gelirlerinin yüzde 15'inin devlet okullarının fiziksel gelişimi, bakım ve onarımına ayrılması gerektiğini hatırlattı. Söz konusu oranın toplam belediye bütçesinin değil, taşınmaz mal vergisi gelirlerinin yüzde 15'i olduğunun altını çizdi.

“Okulların ihtiyaçları ortak çalışmayla belirlenecek”

Rahvancıoğlu, göreve gelmeleri halinde okulların ihtiyaçlarını öğretmenler, okul yönetimleri ve okul aile birlikleriyle birlikte belirleyeceklerini açıkladı. Eğitim için düzenli kaynak ayıracaklarını ve bakım ile onarımları yıllık programa bağlayacaklarını belirten Rahvancıoğlu, okul çevrelerinde güvenli ulaşım, aydınlatma ve temizlik hizmetlerini sağlayacaklarını söyledi. Çocukların spor, kültür, sanat ve teknoloji imkânlarına erişimini artıracaklarını ifade eden Rahvancıoğlu, belediyenin hangi okula ne kadar harcama yaptığını da kamuoyuyla paylaşacaklarını kaydetti. “Eğitim, bizim yönetimimizde bütçenin ve hizmetin önceliklerinden biri olacak” diyen Rahvancıoğlu, Eğitim Bakanlığı ile birlikte kalıcı ve çağdaş okul binaları için sorumluluk üstleneceklerini vurguladı.