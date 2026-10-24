FODER, Bedesten’de çocukları fotoğrafla buluşturdu

Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER), Yunus Emre Enstitüsü ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi sponsorluğunda, Mustafa Kemal Kasapoğlu küratörlüğünde Bedesten’de açılan “Kitap Ayraçları” sergisinde standıyla yer aldı.

FODER’den verilen bilgiye göre, sergi süresince FODER standını ziyaret eden ilkokul öğrencilerine fotoğraf makineleri tanıtıldı; fotoğraf çekmenin incelikleri ve fotoğrafçılığın temel ilkeleri hakkında bilgi verildi.

Çocuklar, fotoğraf makinelerini yakından inceleme ve fotoğrafçılık üzerine merak ettiklerini öğrenme fırsatı buldu.

FODER Dernek Başkanı Tevfik Ulual, etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede, çocukları fotoğrafla buluşturmanın önemine değindi.

Çocukların fotoğrafla tanışmalarına, çevrelerine farklı bir gözle bakmalarına ve kendi karelerini oluşturmalarına katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Ulual, “Fotoğraf, çocukların yalnızca gördüklerini kaydetmelerini değil, ayrıntıları fark etmelerini, hayal güçlerini geliştirmelerini ve dünyayı kendi bakış açılarıyla yorumlamalarını da sağlayan güçlü bir anlatım aracıdır. Bu nedenle çocukları küçük yaşlarda fotoğraf sanatıyla buluşturmayı ve yaratıcılıklarını desteklemeyi önemsiyoruz.” dedi.